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Dünya Zelenski Azovstaldan 100den fazla sivil tahliye edildi
AVRUPA

Zelenski: Azovstal’dan 100’den fazla sivil tahliye edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında Azovstal demir-çelik fabrikasından tahliyelerin başladığını duyurdu. Zelenski, “Savaşın ilk günlerinden beri ilk kez bu hayati koridor çalışmaya başladı. İlk defa bu topraklarda iki günlük gerçek bir ateşkes vardı. Öncelikle kadınlar ve çocuklar olmak üzere, 100’den fazla sivil tahliye edildi” dedi.

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Haber Merkezi DHA
Zelenski: Azovstal’dan 100’den fazla sivil tahliye edildi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski.

Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında, haftalar süren müzakerelerden, birçok denemeden, toplantılardan sonra Azovstal demir-çelik fabrikasından tahliyelerin başladığını belirterek, “Savaşın ilk günlerinden beri ilk kez bu hayati koridor çalışmaya başladı. İlk defa bu topraklarda iki günlük gerçek bir ateşkes vardı. Öncelikle kadınlar ve çocuklar olmak üzere, 100’den fazla sivil tahliye edildi” diye konuştu.

  • İlk tahliye edilenlerin bu sabah saatlerinde Zaporijya’ya gelmelerinin beklendiğini ifade eden Zelenski, “Ekibimiz onlarla orada buluşacak. Umarım yarın Mariupol’dan insanların tahliyesine devam etmek için gerekli tüm koşullar yerine getirilir. Sabah 8’de başlamayı planlıyoruz. Azovstal'dan, genel olarak Mariupol'den insanlarımızı tahliye etmek için her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bu tür insani yardım koridorlarının organizasyonu, devam eden müzakere sürecinin unsurlarından biridir. Bu çok karmaşık. Ancak ne kadar zor olursa olsun, çatışma bölgelerinden 350 binden fazla insan kurtarıldı” şeklinde konuştu. Zelenski ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) de dahil olmak üzere insani koridorun oluşturulmasında katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

PELOSİ İLE 4 SAAT GÖRÜŞTÜLER

ABD Kongre delegasyonu ile Kiev’i ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Ukrayna’ya yardımda kilit konuları görüştüğünü ve görüşmenin 4 saat sürdüğünü söyleyen Zelenski, “Bir zamanlar Avrupa'da özgürlüğün korunmasına yardımcı olan ve bunu ikinci kez kesinlikle yapabilecek olan tarihi Ödünç Verme-Kiralama (Lend-Lease) programının yeniden canlandırılması için teşekkür ettim” dedi.

“RUS BİRLİKLERİ SALDIRILARA DEVAM EDİYOR”

Konuşmasında Rus birliklerinin saldırılarına da değinen Zelenksi, Rus birliklerinin saldırılarına devam ettiğini, tarım işletmelerinin depolarını hedef aldıklarını belirterek, “Tahıl deposu yok edildi. Gübre içeren depo da bombalandı. Harkiv, Donbas gibi bölgelerdeki yerleşim yerlerini bombalamaya devam ettiler. Dnipropetrovsk bölgesindeki şehirlerimize ve topluluklarımıza saldırmak için ülkenin güneyinde birlikleri topluyorlar” diye konuştu. Zelenski, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın tüm saldırılarına yanıt verdiğini belirterek, “İşgalciler topraklarımızı terk edene kadar karşılık vermeye devam edecekler” dedi.

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