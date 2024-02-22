Zelenski: Bir hafta içinde 7 Rus savaş uçağı düşürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam yaptığı açıklamada, “Hava Kuvvetlerimize, semalarımızı savunan herkese teşekkür etmek istiyorum. Rus askeri uçaklarıyla ilgili iyi sonuçlar var. Bir hafta içinde 7 savaş uçağı, Rus ‘Su' jetleri, düşürüldü. Bu yıl ülkemiz için en önemli hedeflerden biri gökyüzünü ve cephe mevzilerimizi Rus hava ve füze saldırılarına karşı savunmaktır" dedi.

Zelenski, yeni güvenlik anlaşmaları yapmayı planladıklarını belirterek, “Ortaklarımızla yeni güvenlik anlaşmaları hazırlıyoruz. Bunlar çok önemli anlaşmalar. Bunlar arasında savaşçılarımız için yeni savunma desteği, devletimiz için çok özel mali garantiler ve Ukrayna'yı, devletimizi, toplumumuzu daha büyük fırsatlara, dünyayla daha fazla etkileşime ve daha fazla güce yaklaştıran siyasi iş birliği yer alıyor. Önümüzdeki haftalarda birkaç yeni güvenlik anlaşması hazırlıyoruz. Bunları hazırlayan ekiplerimize ve ortaklarımıza minnettarım” ifadelerini kullandı.