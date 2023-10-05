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Dünya

Zelenski duyurdu: Harkov'a yapılan saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın yerel kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, Rus ordusu sivil tesisi bombaladı. 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda çok sayıda da yaralı olduğu belirtildi.

16:13 . 5/10/2023 Perşembe
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Her iki ülkenin de büyük kayıplar verdiği savaşta, Rusya saldırılarını artırdı.

Son olarak Ukrayna kaynaklarından yeni bir saldırı olayı aktarıldı.



Sivil tesis bombalandı

Bir kez daha sivil yerleşim noktaları hedef alındı. Bu kez Kupyansk kenti saldırıların odağındaydı...

Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Rusya’nın, Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyünde sivil tesisin bombalandığı belirtildi.

49 ölü çok sayıda yaralı

Saldırı sonucu 49 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çok sayıda da yaralının olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken çok sayıda yapının zarar gördüğü görüldü.



#Ukrayna
#Zelenski
#Rusya
#Harkov
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