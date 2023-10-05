Zelenski duyurdu: Harkov'a yapılan saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti

ABD Başkanı Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin dün yapılan oylamada koltuğundan edilmesinin ardından Kongre'deki "kaosa" ilişkin, "Washington'daki zehirli atmosferi değiştirmeye her şeyden çok ihtiyacımız var. Zorlu anlaşmazlıklarımız var ama birbirimizi düşman olarak görmeyi bırakmalıyız" dedi.