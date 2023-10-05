Zelenski duyurdu: Harkov'a yapılan saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.
Her iki ülkenin de büyük kayıplar verdiği savaşta, Rusya saldırılarını artırdı.
Son olarak Ukrayna kaynaklarından yeni bir saldırı olayı aktarıldı.
Sivil tesis bombalandı
Bir kez daha sivil yerleşim noktaları hedef alındı. Bu kez Kupyansk kenti saldırıların odağındaydı...
Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Rusya’nın, Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyünde sivil tesisin bombalandığı belirtildi.
49 ölü çok sayıda yaralı
Saldırı sonucu 49 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çok sayıda da yaralının olduğu bilgisine ulaşıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken çok sayıda yapının zarar gördüğü görüldü.