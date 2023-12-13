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Dünya

Zelenski ile Biden Beyaz Saray'da görüştü: ABD'den Ukrayna'ya ek 200 milyon dolarlık yardım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Washington'a yaptığı ziyaret kapsamında dün ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüştü. Görüşmenin ardından; ABD, Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ilave yardım paketi gönderileceğini açıkladı.

12:06 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 12:10 - 13/12/2023 Çarşamba
DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Washington'da ABD Başkanı Joe Biden'ı ziyaret etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Washington'da ABD Başkanı Joe Biden'ı ziyaret etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Biden ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada,
“Bugün burada, Beyaz Saray'da çok önemli bazı mesajları paylaşmak üzere bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Davetiniz için minnettarım. Amerika'ya ve ortaklarımıza destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Güçlerimiz ilerliyor. Karadeniz'de Rusya'yı başarılı bir şekilde mağlup ettik. Rusya filosunun kalıntılarını uzak koylarda saklıyor. Bu arada Ukrayna, Karadeniz'de ekonomimizi ve küresel gıda istikrarını gerçekten güçlendiren bir ihracat koridoru oluşturdu”
dedi.

Biden: ABD, Avrupa ve dünyaya yönelik tehdit artıyor

ABD Başkanı Biden, ABD, Avrupa ve dünyaya yönelik tehdidin arttığını belirterek,
“Diktatörler sebep oldukları ölümler ve yıkım için cezalandırılmadıklarında ne olduğunu gördük. Devam ediyorlar. Amerika, Avrupa ve dünyaya yönelik tehdit artmaya devam ediyor. Az önce Ukrayna için Savunma Bakanlığı'na 200 milyon dolar daha aktarılmasına yönelik dökümanı imzaladım. Kongre'yi doğru olanı yapmaya, Ukrayna'nın yanında durmaya ve özgürlük için ayağa kalkmaya çağırıyorum. Bu davaya yardımcı olmak üzere burada bulunduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. Umudunuzu kaybetmenizi istemiyorum”
dedi.

Zelenski, Biden ile yaptığı görüşmenin ardından ABD Başkan Yardımcısı Harris ile bir araya geldi. Zelenski, Harris'e de ABD'nin desteği için teşekkür etti.




#ABD
#Ukrayna
#Volodimir Zelenski
#Joe Biden
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