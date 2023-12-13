Zelenski ile Biden Beyaz Saray'da görüştü: ABD'den Ukrayna'ya ek 200 milyon dolarlık yardım

“Diktatörler sebep oldukları ölümler ve yıkım için cezalandırılmadıklarında ne olduğunu gördük. Devam ediyorlar. Amerika, Avrupa ve dünyaya yönelik tehdit artmaya devam ediyor. Az önce Ukrayna için Savunma Bakanlığı'na 200 milyon dolar daha aktarılmasına yönelik dökümanı imzaladım. Kongre'yi doğru olanı yapmaya, Ukrayna'nın yanında durmaya ve özgürlük için ayağa kalkmaya çağırıyorum. Bu davaya yardımcı olmak üzere burada bulunduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. Umudunuzu kaybetmenizi istemiyorum”