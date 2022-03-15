Zelenski Kanada Parlamentosuna seslendi: Hava sahasını kapatmalıyız

Zelenski'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
"Hava sahasını mutlaka kapatmalıyız, lütfen bunu anlayın.
97 Ukraynalı çocuk öldürüldü, yaptırımlar savaşın sonunu getirmedi."
Ayrıntılar geliyor...
Zelenski'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
"Hava sahasını mutlaka kapatmalıyız, lütfen bunu anlayın.
97 Ukraynalı çocuk öldürüldü, yaptırımlar savaşın sonunu getirmedi."
Ayrıntılar geliyor...
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