Dünya Zelenski Kanada Parlamentosuna seslendi Hava sahasını kapatmalıyız
AVRUPA

Zelenski Kanada Parlamentosuna seslendi: Hava sahasını kapatmalıyız

Ukrayna Devlet Bakanı Vladimir Zelenski Kanada Parlamentosuna seslendi. Rusya'nın 97 Ukraynalı çocuğu öldürdüğünü açıklayan Zelenski hava sahasının mutlaka kapatılması gerektiğini vurgulayarak "Lütfen bunu anlayın" dedi. Zelenski ayrıca "yaptırımlar savaşın sonunu getirmedi" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zelenski Kanada Parlamentosuna seslendi: Hava sahasını kapatmalıyız
Vladimir Zelenski

Zelenski'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Hava sahasını mutlaka kapatmalıyız, lütfen bunu anlayın.

97 Ukraynalı çocuk öldürüldü, yaptırımlar savaşın sonunu getirmedi."

Ayrıntılar geliyor...

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