Zelenski: Modi'nin Rusya ziyareti hayal kırıklığı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Haziran ayında üçüncü kez Başbakan seçilmesinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirerek dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.
Modi, dün düzenlenen gayriresmi görüşme sonrasında bugün iki ülke arasındaki işbirliklerinin ele alındığına dikkat çekerek, "Bugün Kremlin'de Devlet Başkanı Putin ile verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde ticaret, güvenlik, tarım, teknoloji ve inovasyon gibi alanlarda Hindistan-Rusya işbirliğini çeşitlendirmenin yolları ele alındı. Ulaşım erişilebilirliği ve kültürel alışverişe büyük önem veriyoruz" ifadelerine yer verdi.
“Bu ziyaret barış çabalarına indirilen yıkıcı bir darbedir”
Rusya'nın dün Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırıları sonucunda 38 kişi ölmüş, 190 kişi de yaralanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hindistan Başbakanı Modi'nin böyle bir günde Rusya'yı ziyaret etmesine tepki gösterdi. Zelenski, “Dünyanın en büyük demokrasisinin liderinin böyle bir günde Moskova'da dünyanın en kanlı suçlusuna sarılışını görmek büyük bir hayal kırıklığı ve barış çabalarına indirilen yıkıcı bir darbedir” ifadelerini kullandı.