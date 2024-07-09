Zelenski: Modi'nin Rusya ziyareti hayal kırıklığı

“Yeniden başbakan seçilmenizden dolayı sizi tebrik etmek isterim. Bunun iyi bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Bu, hükümetin başında uzun yıllar boyunca yaptığınız çalışmaların bir sonucudur. Kendinize ait fikirleriniz var, çok enerjik bir insansınız, Hindistan'ın ve halkının yararına olacak sonuçları nasıl elde edeceğinizi biliyorsunuz. Ve sonuç ortada: Hindistan dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi. Muhtemelen nüfus bakımından da 1.4 milyar insanla dünyanın en büyük ülkesi”