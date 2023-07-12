Zelenski NATO Vilnius Zirvesi sonrası konuştu: Ukrayna önemli bir güvenlik zaferini eve götürüyor

G7 ülkeleriyle, kilit ortaklarımızla, ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla genişletilecek bir güvenlik garantileri çerçevesi üzerinde anlaşmaya vardık. Ukrayna heyeti, Ukrayna için ülkemiz için halkımız için çocuklarımız için önemli bir güvenlik zaferini eve götürüyor. Bu bizim için yeni güvenlik fırsatlarının önünü açıyor.”