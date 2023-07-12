Zelenski NATO Vilnius Zirvesi sonrası konuştu: Ukrayna önemli bir güvenlik zaferini eve götürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Litvanya'nın başkenti Vilnius'te NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski NATO'nun Vilnius Zirvesi kapsamında ilki düzenlenen Ukrayna-NATO Konseyi toplantısının ardından konuştu.
NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi tarihinde ilk kez bugün toplanmıştı. Konseyin ilk toplantısı, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları düzeyinde yapılmıştı.