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Dünya

Zelenski NATO Vilnius Zirvesi sonrası konuştu: Ukrayna önemli bir güvenlik zaferini eve götürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski NATO Vilnius Zirvesi'nden Ukrayna için önemli bir "güvenlik zaferini" ülkesine götüreceklerini bildirdi.

20:08 . 12/07/2023 Çarşamba
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Litvanya'nın başkenti Vilnius'te NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Litvanya'nın başkenti Vilnius'te NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski NATO'nun Vilnius Zirvesi kapsamında ilki düzenlenen Ukrayna-NATO Konseyi toplantısının ardından konuştu.

"Bugün NATO'ya giden yolda Ukrayna'nın güvenlik garantileri olduğunu"
belirten" Zelenski, "
G7 ülkeleriyle, kilit ortaklarımızla, ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla genişletilecek bir güvenlik garantileri çerçevesi üzerinde anlaşmaya vardık. Ukrayna heyeti, Ukrayna için ülkemiz için halkımız için çocuklarımız için önemli bir güvenlik zaferini eve götürüyor. Bu bizim için yeni güvenlik fırsatlarının önünü açıyor.”
dedi.

NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi tarihinde ilk kez bugün toplanmıştı. Konseyin ilk toplantısı, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları düzeyinde yapılmıştı.




#Ukrayna
#Volodimir Zelenski
#NATO
42 dakika önce
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