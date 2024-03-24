Zelenski: Putin ve diğer pislikler suçu başkasının üzerine atmaya çalışıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı açıklamada, “Moskova'da yaşananlar ortada ve Putin ile diğer pislikler suçu başkasının üzerine atmaya çalışıyor. Yöntemleri her zaman aynıdır. Bunların hepsini daha önce de gördük. Havaya uçurulan evler, toplu katliamlar ve patlamalar oldu. Her zaman başkalarını suçluyorlar. Ukrayna'ya geldiler, şehirlerimizi yakıp yıktılar ve sonra Ukrayna'yı suçlamaya çalıştılar. İnsanlara işkence ve tecavüz ediyorlar, sonra da onları suçluyorlar. Yüz binlerce teröristi Ukrayna topraklarına getirdiler ve bize karşı savaş yürütüyorlar ama kendi ülkelerinde ne olduğu umurlarında değil” dedi.