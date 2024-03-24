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Dünya

Zelenski: Putin ve diğer pislikler suçu başkasının üzerine atmaya çalışıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve 133 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Moskova'da yaşananlar ortada ve Putin ile diğer pislikler suçu başkasının üzerine atmaya çalışıyor” dedi.

12:30 - 24/03/2024 Pazar
DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı açıklamada, “Moskova'da yaşananlar ortada ve Putin ile diğer pislikler suçu başkasının üzerine atmaya çalışıyor. Yöntemleri her zaman aynıdır. Bunların hepsini daha önce de gördük. Havaya uçurulan evler, toplu katliamlar ve patlamalar oldu. Her zaman başkalarını suçluyorlar. Ukrayna'ya geldiler, şehirlerimizi yakıp yıktılar ve sonra Ukrayna'yı suçlamaya çalıştılar. İnsanlara işkence ve tecavüz ediyorlar, sonra da onları suçluyorlar. Yüz binlerce teröristi Ukrayna topraklarına getirdiler ve bize karşı savaş yürütüyorlar ama kendi ülkelerinde ne olduğu umurlarında değil” dedi.


“Sessiz kaldı ve saldırıyı Ukrayna ile ilişkilendirmeyi düşündü”


Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı sonrası sessiz kalarak saldırıyı Ukrayna ile ilişkilendirmeyi düşündüğünü belirterek, “Bu beceriksiz Putin, Rus vatandaşlarıyla ilgilenmek ve onlara hitap etmek yerine bir gün boyunca sessiz kalarak bunu Ukrayna ile nasıl ilişkilendireceğini düşündü. Her şey tamamen öngörülebilir. Şu anda Ukrayna topraklarında öldürülen yüz binlerce Rus, herhangi bir teröristi caydırmak için kesinlikle yeterli olacaktır. Eğer Ruslar Crocus'larda sessizce ölmeye ve özel servislerini sorgulamamaya istekliyse, Putin kişisel gücü için bu durumlardan daha fazla yararlanmaya çalışacaktır. Teröristler her zaman kaybetmelidir” ifadelerini kullandı.

#Ukrayna
#Volodimir Zelenski
#Rusya
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