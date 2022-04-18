Zelenski: Rus birlikleri ülkenin doğusunda taarruza hazırlanıyor

Ukrayna-Rusya savaşında 53’üncü gün geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında, güne askeri ve hükümet yetkilileriyle savaş alanlarındaki durum hakkında bir toplantı yaparak başladığını ifade ederek, “Rus birlikleri ülkenin doğusunda bir taarruz operasyonuna hazırlanıyor. Yakın gelecekte başlayacak. Rus birlikleri Mariupol’u yok ederken, Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki diğer şehirleri ve toplulukları da yok etmek istiyorlar” dedi.

Savunmayı sağlamak için her şeyi yaptıklarını ve ortaklarla sürekli iletişim halinde olduklarının ifade eden Zelenski, “Ellerinden gelen her şeyle gerçekten yardımcı olanlara minnettarız. Ancak ihtiyaç duyduğumuz silah ve cephaneye sahip olanlar ve tedariklerini geciktirenler, bu savaşın kaderinin de onlara bağlı olduğunu bilmelidirler” dedi. Zelenski, savaşın 53’üncü günün geride kaldığını ve 53 gündür talep ettikleri silahlara dair bazı noktalarda cevap beklediklerini belirterek, “Silahlardaki her gecikme, her siyasi gecikme, Ukraynalıların canına mal oluyor. Rusya bunu böyle yorumluyor. Gerçekte durum böyle olmamalı” şeklinde konuştu.

OYNAT 01:31 Ukrayna'da tutuklanan muhalif lider Medvedçuk'un eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kamuoyunda 'Putin'in kızının vaftiz babası' olarak da tanınan muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un yakalandığını duyurmuştu. Medvedçuk'un eşi Oksana Marchenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla, eşinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Marchenko, Türkçe olarak, 'İyi dost kara günde belli olur' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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“SON 4 GÜNDE 18 KİŞİ ÖLDÜ, 106 KİŞİ YARALANDI”

Harkiv’e yönelik bombardımanın devam ettiğini, bunun sonucunda son 4 günde 18 kişinin öldüğünü ve 106 kişinin de yaralandığını ifade eden Zelenski durumu ‘kasıtlı terör’ olarak niteledi. “Demokratik dünya, işgalcilerin Ukrayna’nın güneyinde Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlerine tepki vermelidir” diyen Zelenski, Rus ordusunun işkence odaları kurduğunu öne sürdü. Zelenski, “Yerel makamların temsilcilerini ve yerel topluluklarda dikkat çekenleri kaçırıyorlar. Öğretmenlere şantaj yapıyorlar. Emekli maaşı ödemek için sağlanan parayı çalıyorlar. İnsani yardım engellendi ve çalındı. İnsanları açlığa sürüklüyorlar” şeklinde konuştu.

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Zelenski, Rusya’dan petrol tedarikine yönelik bir ambargoya ihtiyacın her geçen gün arttığını ifade ederek, “Avrupa ve Amerika'daki herkes, Rusya'nın Batı toplumlarını istikrarsızlaştırmak için enerjiyi açıkça kullandığını zaten görüyor” dedi.

FOTOĞRAF 15 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kanada'nın devlet radyo ve televizyon yayıncısı Canadian Broadcasting Corporation’a (CBC) verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna arasında yakın zamanda herhangi bir diplomatik görüşme olmadığını aktaran Kuleba, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki durumun müzakerelerde \"kırmızı çizgi\" olabileceğini ifade etti. Kuleba, “Mariupol'deki durum hem askeri açıdan korkunç hem de yürek burkucu. Bu şehir artık yok oldu. Ukrayna ordusunun geri kalanı ve büyük bir sivil grup, temel olarak Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış durumda. Mücadelelerini sürdürüyorlar ancak Rus ordusunun Mariupol'deki davranışları, ne pahasına olursa olsun şehri yerle bir etmeye karar verdiklerini gösteriyor\" dedi. Rusya ile Ukrayna arasında dışişleri bakanları düzeyinde yakın zamanda herhangi bir diplomatik görüşme olmadığını belirten Kuleba, \"Son haftalarda dışişleri bakanları düzeyinde Rus diplomatlarla herhangi bir bağlantımız olmadı. Tek temas düzeyi, çeşitli kurum temsilcileri ve parlamento üyelerinden oluşan müzakere ekibidir. Uzman düzeyde istişarelerini sürdürüyorlar ancak üst düzey görüşmeler gerçekleşmiyor. Özellikle Bucha'dan sonra Ruslarla konuşmaya devam etmek zorlaştı. Başkanımızın da belirttiği gibi, Mariupol kırmızı bir çizgi olabilir\" dedi. İlerleyen haftalarda Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların yoğunlaşmasını beklediğini söyleyen Kuleba, \"Ukrayna'nın doğusunda, Donbass'ta yoğun çatışmalar, Rusya'nın ülkenin bu bölgesine yönelik geniş çaplı saldırısını bekliyoruz. Diğer bir yandan Rus kuvvetlerinin girişimi ne pahasına olursa olsun Mariupol'ü bitirme yönünde. Bunlar benim tahminlerim. Tabii ki, Kiev'e ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine yönelik füze saldırıları da devam edecek gibi görünüyor\" dedi. Kuleba, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bağları olduğu ortaya çıkan Ukraynalı oligark Victor Medvechuck hakkında, \"Başkan Putin'e son derece yakındı. Vladimir Putin'in, Medvedchuk'un kızlarından birinin vaftiz babası olduğu söyleniyor. Bu gerçeğin kendisi her şeyi ortaya koyuyor\" dedi. Kuleba, Medvedchuck'un yargılanma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, \"O bir Ukrayna vatandaşı, biz hukukun üstünlüğüne sahip bir ülke olduğumuz için tüm usul haklarından yararlanacak. Hakkındaki karar, bir yanda hukuki diğer yanda siyasi süreç çerçevesinde belirlenecek. Hiçbir siyasi seçeneği dışlamıyoruz. Ama biz bir hukuk devletiyiz. Ve her şeyden önce, Ukrayna'ya karşı işlediği suçların sorumluluğunu üstlenecek\" ifadelerini kullandı. Kuleba ayrıca, Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov'un, Rusya'nın Medvedchuk'u iade almakla ilgilenmediğini söylediğine dikkat çekti. Ukrayna parlamentosunda ana muhalefet partisi konumunda bulunan Yaşam İçin Muhalefet Partisi’nin Başkanı Viktor Medvedchuk, hakkında \"vatan ihanet\" nedeniyle görülen davada ev hapsine çarptırılmıştı. Rusya yanlısı olarak bilinen Medvedchuk, 24 Şubat’ta savaşın başlamasıyla ev hapsinden firar etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, hakkında Ukrayna genelinde yakalama kararı çıkarılan Medvedchuk’un Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından yapılan başarılı bir operasyonla yakalandığını duyurdu. Putin'e yakın isimlerden olan Medvedchuk’un kızı Daryna Medvedchuk’un vaftiz babasının Putin olduğu biliniyor. Medvedçuk'un eşi Oksana Marchenko ise, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile eşinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Marçenko videoda şunları ifade etti:<br><br>\"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Eşimin hayatından endişe ediyorum. Sizin otoriteniz büyük. Size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar. Etkinizi eşimin kurtarılması adına kullanmanız için size yalvarıyorum.\" Zelenskiy, Putin'e yakınlığıyla tanınan Medvedçuk'u, Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi önerdi. Kremlin ise Medvedchuk'un Ukrayna vatandaşı ve yabancı bir siyasetçi olduğunu, Rusya ile gizli bir diplomasisi olmadığı öne sürdü. Putin Ukrayna'da yakalanan yakın dostunu sattı: İadesi ile ilgilenmiyoruz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızına vaftiz babalık yaptığı en yakın arkadaşlarından Ukraynalı milletvekili Viktor Medvedchuk'un yakalanarak gözaltına alınmasının ardından gözler Rusya'ya çevrilmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus tarafının Medvedchuk'un iadesi ile ilgilenmediğini açıkladı. BiP'te paylaş

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Rus güçler Kreminna kentine girdi

Rus ordusunun Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Kreminna kentine girdiği bildirildi.

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Facebook hesabından, "Ruslar Kreminna'ya girdi. Sokak çatışmaları başladı. Tahliye imkansız." bilgisini paylaştı.

Rus ordusunun Kreminna'ya çok sayıda tank ve zırhlı araçla girdiğini belirten Gayday, sivillerin kentte mahsur kaldığını belirtti.

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