Zelenski: 'Rus gölge filosu'na ait iki tankere saldırı düzenledik

12:453/05/2026, Pazar
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın ‘gölge filosuna’ ait iki petrol tankerinin Novorossiysk Limanı açıklarında hedef alındığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Rus gölge filosu'na yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi.

Ukrayna ordusunun, söz konusu filoya ait iki petrol tankerine Rusya'nın Novorossiysk Limanı girişinde saldırı gerçekleştirdiğini belirten Zelenski, aktif olarak petrol taşımacılığında kullanılan bu tankerlerin artık kullanılamayacağını öne sürdü.

Zelenski, uzun menzilli saldırıları artıracaklarını kaydederek, “Ukrayna'nın uzun menzilli yetenekleri denizde, havada ve karada kapsamlı bir şekilde geliştirilecektir” ifadesini kullandı.

