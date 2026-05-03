Zelenski: 'Rus gölge filosu'na ait iki tankere saldırı düzenledik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Rus gölge filosu'na yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi.

Ukrayna ordusunun, söz konusu filoya ait iki petrol tankerine Rusya'nın Novorossiysk Limanı girişinde saldırı gerçekleştirdiğini belirten Zelenski, aktif olarak petrol taşımacılığında kullanılan bu tankerlerin artık kullanılamayacağını öne sürdü.