Dünya Zelenski, Rusyanın Belarusta müzakere teklifini reddetti
AVRUPA

Zelenski, Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını, Rusya'nın burada görüşmelere hazır olduğunu söyledi. Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddeden Zelenski "Ukrayna'ya saldırgan tavır içinde olmayan yerlerde müzakereye açığız" dedi.

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Haber Merkezi AA
Zelenski, Rusyanın Belarusta müzakere teklifini reddetti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı temsilciler ile Belarus'ta olası müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

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Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirten Peskov, "Varılan anlaşmalar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrine vardı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız." ifadesini kullandı.


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Peskov "Rus tarafı Gomel'de müzakerelere başlamaya hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz." dedi.

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