Dünya Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için İstanbulun da olduğu beş şehir önerdi
AVRUPA

Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için İstanbul'un da olduğu beş şehir önerdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını, Rusya'nın burada görüşmelere hazır olduğunu söyledi. Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddeden Zelenski "Ukrayna'ya saldırgan tavır içinde olmayan yerlerde müzakereye açığız" dedi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için İstanbulun da olduğu beş şehir önerdi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü, Bratislava veya Budapeşte'yi önerdiğini söyledi.

Zelenskiy, paylaştığı video mesajında, Rusya ile müzakereler için belirlenecek şehre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Müzakereler için Minsk'i kendilerinin değil Rusya'nın seçtiğini belirten Zelenskiy, 4 gün önce Belarus topraklarından Ukrayna'ya kruz füzeleri atıldığını, uçak, helikopter ve tankların Ukraynalıları öldürdüğünü ve evleri yerle bir etmeye başlandığını kaydetti.

Kiev'e 4 gün önce 1941'de olduğu gibi saat 04.00'te saldırıldığını ifade eden Zelenskiy, "Siz uyudunuz ama biz uyandık. Biz artık yatmıyoruz, savaşıyoruz, ülkemiz için savaşıyoruz." dedi.

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Zelenskiy, ülkelerine Belarus topraklarından saldırı yapılmamış olsaydı müzakereler için Minsk'i kabul edebileceklerini belirterek Belarus'un tarafsız olduğu dönemde pek çok kez orda müzakere gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

"Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü hepsini Rus tarafına önerdik"

Belarus'ta bugün yapılan anayasa değişikliği referandumuna işaret eden Zelenskiy, "Önemli kararınızı henüz vermediniz. Bu yalnızca size bağlı, Rusya, Ukrayna ya da ABD'ye değil, yalnızca Belarus halkına bağlı." diye konuştu.

Zelenskiy, "Tabii ki barış istiyoruz, görüşmek istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Rusya ile müzakereler için, ülkemize saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü, Bratislava veya Budapeşte'yi Rus tarafına önerdik. Topraklarından ülkemize bombaların yollanmadığı herhangi ülke kabulümüzdür. Sadece bu şekilde müzakereler dürüst olabilir ve gerçekten savaşı bitirebilir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da silahlanan siviller Rus tankını durdurdu
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, “Koryukivka şehrinin eteklerinde, Chernihiv bölgesinde insanlar düşmanın tanklarının ilerlemesini engelliyor\" denildi.<br>
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Görüntülerde, bir grup silahlı sivil ve güvenlik görevlisinin Rus tankını durdurduğu görüldü.
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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor
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Donetsk bölgesinde ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Kirovsky'de bazı yerleşim yerlerine roket isabet ettiği bildirildi.<br>
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Fotoğrafta yerleşim yeri yakınına isabet eden Toçka taktik balistik füzesi görülüyor.<br>
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Donetsk bölgesinde ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Voroshylovskyi'de bazı yerleşim yerlerine roket isabet ettiği bildirildi.
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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor
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