Zelenski'den Biden açıklaması: Biden'a yaptıkları için daima minnettar kalacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, “Ukrayna, ABD'deki güçlü iki partili destekle birlikte Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine verdiği sarsılmaz destek için Başkan Biden'a minnettardır. Son yıllarda birçok güçlü karar alındı ve bunlar Başkan Biden'ın zorlu zamanlar karşısında attığı cesur adımlar olarak hatırlanacaktır. Bugünkü zor ama güçlü karara da saygı duyuyoruz. Başkan Biden'ın liderliği için her zaman minnettar olacağız. Tarihin en dramatik anında ülkemizi destekledi, Putin'in ülkemizi işgal etmesini önlememize yardımcı oldu ve bu korkunç savaş boyunca bizi desteklemeye devam etti” dedi.