Dünya Zelenskiden çağrı Rusyanın tek şansı Ukrayna ile anlamlı müzakereye oturmak
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Zelenski'den çağrı: Rusya'nın tek şansı Ukrayna ile anlamlı müzakereye oturmak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararını azaltmak için tek şansının, Ukrayna ile anlamlı müzakere olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiden çağrı: Rusyanın tek şansı Ukrayna ile anlamlı müzakereye oturmak
Vladimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararını azaltmak için tek şansının, Ukrayna ile anlamlı müzakere olduğunu bildirdi.

Zelenski, yayımladığı video mesajında, bu kez devlet başkanlığı binasının önünden halka seslendi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere değinen Zelenski, "Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi." dedi. Zelenski şunları söyledi:

  • "Şimdi herkesin beni duymasını istiyorum, özellikle de Moskova'da beni duymalarını istiyorum. Buluşma zamanı, konuşma zamanı, toprak bütünlüğünü ve Ukrayna'ya adaleti geri getirme zamanı, yoksa Rusya öyle kayıplarla karşı karşıya kalacak ki, birkaç nesil bunu görmeyecek."

RUSYA'NIN TEK ŞANSI

Vladimir Zelenski, aksi takdirde verdiği kayıplar yüzünden Rusya'nın yükselmesi için birkaç neslin bile yeterli olmayacağını vurgulayarak, "Ukrayna için anlamlı, barış ve güvenlik müzakereleri, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararı azaltması için tek şans." ifadesini kullandı.

UKRAYNA GÜMRÜK VERGİSİNİ KALDIRDI

Öte yandan yüklerin ülkeye girişini kolaylaştırmak amacıyla gümrük işlemlerini basitleştirdiklerini kaydeden Zelenski, "Savunmamız ve halkımız için gerekli ürünler, fizik yasalarının izin verdiği kadar kolay bir şekilde Ukrayna'ya teslim edilecek. Tüm bürokrasiyi, KDV dahil tüm gümrük vergi ve ödemelerini kesinlikle kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.

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