Zelenski'den çağrı: Rusya'nın tek şansı Ukrayna ile anlamlı müzakereye oturmak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararını azaltmak için tek şansının, Ukrayna ile anlamlı müzakere olduğunu bildirdi.

Zelenski, yayımladığı video mesajında, bu kez devlet başkanlığı binasının önünden halka seslendi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere değinen Zelenski, "Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi." dedi. Zelenski şunları söyledi:

"Şimdi herkesin beni duymasını istiyorum, özellikle de Moskova'da beni duymalarını istiyorum. Buluşma zamanı, konuşma zamanı, toprak bütünlüğünü ve Ukrayna'ya adaleti geri getirme zamanı, yoksa Rusya öyle kayıplarla karşı karşıya kalacak ki, birkaç nesil bunu görmeyecek."

RUSYA'NIN TEK ŞANSI

Vladimir Zelenski, aksi takdirde verdiği kayıplar yüzünden Rusya'nın yükselmesi için birkaç neslin bile yeterli olmayacağını vurgulayarak, "Ukrayna için anlamlı, barış ve güvenlik müzakereleri, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararı azaltması için tek şans." ifadesini kullandı.

UKRAYNA GÜMRÜK VERGİSİNİ KALDIRDI

Öte yandan yüklerin ülkeye girişini kolaylaştırmak amacıyla gümrük işlemlerini basitleştirdiklerini kaydeden Zelenski, "Savunmamız ve halkımız için gerekli ürünler, fizik yasalarının izin verdiği kadar kolay bir şekilde Ukrayna'ya teslim edilecek. Tüm bürokrasiyi, KDV dahil tüm gümrük vergi ve ödemelerini kesinlikle kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.

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FOTOĞRAF 11 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, başkent Kiev bölgesinde Rus ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti. Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenski, Kiev bölgesinde Vorzel kasabasından tahliye sırasında Rus askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan bir ailenin üyeleri ile diğer vatandaşları hastanede ziyaret etti. Yaralılarla sohbet ederek kendilerine hediyeler takdim eden Zelenski, herkese acil şifalar diledi ve hep birlikte kazanacaklarını ifade etti. \"Ülkemizde bu kadar güçlü aileler varken başka türlüsü olamaz.\" ifadesini kullanan Zelenski, hastane ziyaretinde, Rusya'nın saldırıları sırasında öldürülen Amerikalı gazeteci Brent Renaud'ın bulunduğu aracın yaralanan sürücüsü ile de görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşta yaralananları ziyaret etti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kiev'de Rus ordusunun düzenlediği işgal saldırıları sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti. İşte o görüntüler...

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