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Zelenski'den Putin'in sağlık durumuna ilişkin büyük iddia: Yakında ölecek

Zelenski'den Putin'in sağlık durumuna ilişkin büyük iddia: Yakında ölecek

11:0427/03/2025, Perşembe
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Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski.
Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus lider Vladimir Putin'in sağlık durumu hakkında değerlendirmede bulundu. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öne sürülen Rus liderin "yakında öleceğini" iddia etti. Putin'in kanser veya parkinson hastalığına yakalandığı konuşuluyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus lider Vladimir Putin'in sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği yönündeki söylentiler arasında, Putin'in "yakında öleceğini" iddia etti.


İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre, Zelenski, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından Paris'te gazetecilere verdiği röportajda Putin'in sağlık durumuyla ilgili sert değerlendirmelerde bulundu.


"PUTİN YAKINDA ÖLECEK"

Zelenski, "Putin yakında ölecek, bu bir gerçek ve son olacak" diye konuştu.


Putin, uzun süredir sağlık sorunları yaşadığına dair söylentilerle karşı karşıya. 72 yaşındaki liderin son yıllarda şiş bir yüze, seğiren bir bacağa ve kan çanağına dönmüş gözlere sahip olması spekülasyonları daha da körükledi.


ZORLANMASIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

2022'de yaşanan meşhur bir olayda, Rus liderin o zamanki Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı toplantıda, sandalyesinde kambur bir şekilde oturması, masayı kavraması ve kelimeleri yutarak konuşması dikkat çekmişti.


Ayrıca, sürekli öksürdüğü, elleri ve ayaklarında istemsizce sarsıntılı hareketler yaptığı yönünde raporlar da var.


KANSER VEYA PARKİNSON İDDİALARI

Tüm işaretler birleştiğinde, Putin'in kanser veya parkinson hastalığına yakalandığı iddiaları ortaya atıldı.


Zelenski dün geceki röportajında, Putin'in "Avrupa Birliği'ni içeriden vurmaya çalıştığını" da iddia etti.

#Putin
#Zelenski
#Ukrayna

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