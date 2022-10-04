Dünya Zelenskiden Rusya ile görüşmek için tek şart Rusyanın başka bir cumhurbaşkanıyla diyaloğa hazırız
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Zelenski'den Rusya ile görüşmek için tek şart: Rusya'nın başka bir cumhurbaşkanıyla diyaloğa hazırız

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile görüşme için tek şartını açıkladı. Rus mevkiadaşı Putin ile görüşmenin imkansız olduğunu dile getiren Zelenski, ''O (Putin) haysiyet ve dürüstlüğün ne olduğunu bilmiyor. Bu nedenle Rusya ile diyaloğa hazırız, ancak Rusya'nın başka bir cumhurbaşkanıyla diyaloğa hazırız.' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
​Zelenskiden Rusya ile görüşmek için tek şart: Rusyanın başka bir cumhurbaşkanıyla diyaloğa hazırız
Ukrayna lideri Zelenski.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin ile herhangi bir barış görüşmesi olasılığını resmi olarak 'imkansız' olarak belirtti.

Barış görüşmeleri için açık bir kapı bırakan Zelenski tek şartını ise şu sözler ile duyurdu:

'O (Putin) haysiyet ve dürüstlüğün ne olduğunu bilmiyor. Bu nedenle Rusya ile diyaloğa hazırız, ancak Rusya'nın başka bir cumhurbaşkanıyla diyaloğa hazırız.'

Zelenski yaptığı bu açıklama ile Rusya ile sadece cumhurbaşkanı değişikliği olursa görüşülebileceğinin sinyalini vermiş oldu.

Rusya lideri Putin ise yaptığı anayasa değişikliği ile 2036 yılına kadar iktidarda kalabiliyor.

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