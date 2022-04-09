Zelenskiy'den yeni çağrı: Tüm Rus bankaları küresel finansal sisteminden çıkarılmalı

Yayınladığı video mesajında, cuma günü kabul edilen beşinci Avrupa Birliği yaptırım paketini değerlendiren Zelenskiy, Avrupa'nın her hâlükârda Rusya'ya "ilkeli ve güçlü" yaptırımlar uygulamak zorunda kalacağını ifade ederek "Yaptırım önerilerini sürekli olarak yumuşatmaya çalışanın kim olduğunu biliyoruz ve nihayetinde Avrupa'dakilerin anlamaları için her şeyi yapacağız. Rusya'nın enerji ihracatına kısmi kısıtlamalar veya Rus deniz seyrüseferine kısmi kısıtlamalar değil, herhâlükârda Rusya'ya karşı gerçekten ilkeli ve gerçekten güçlü yaptırımlar getirilmesi gerekecek.” dedi.

Bu kararı erteleyen politikacı ve ülkelerin, Rusya'nın Ukraynalılara, Avrupa'daki özgürlüğe karşı yaptıklarının baskısı altında görüşlerini değiştireceklerini de savunan Zelenskiy, ayrıca tüm Rus bankalarının küresel finansal sistemden tamamen çıkarılması çağrısında bulundu.

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"Bu savaş suçuna sert ve küresel bir yanıt bekliyoruz"

Açıklamasında Kramatorsk'taki füze saldırısına da değinen Zelenskiy, Ukrayna'nın çok sayıda insanın ölümüne yol açan bu saldırıya sert bir küresel tepki beklediğini vurguladı.

"Dünyanın tüm önde gelen ülkeleri, Rusya'nın Kramatorsk'a yönelik füze saldırısını zaten kınadı. Bu savaş suçuna sert ve küresel bir yanıt bekliyoruz." diyen Zelenskiy, bu füze saldırısının, diğer birçok "Rus savaş suçu" gibi uluslararası mahkemedeki suçlamalardan biri olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

FOTOĞRAF 19 Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 45. güne girildi. Rusya sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Rus ordusunun Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artmaya devam ediyor. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, \"Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor\" ifadelerini kullandı. Donetsk Valisi Kyrylenko daha önce yaptığı açıklamada tren istasyonuna yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğunu bildirmişti. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, \"Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor\" ifadelerini kullandı. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, \"Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor\" ifadelerini kullandı. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, \"Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor\" ifadelerini kullandı. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, \"Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor\" ifadelerini kullandı. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, \"Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor\" ifadelerini kullandı. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, \"Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor\" ifadelerini kullandı. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, \"Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor\" ifadelerini kullandı. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, \"Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor\" ifadelerini kullandı. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, \"Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor\" ifadelerini kullandı. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, \"Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor\" ifadelerini kullandı. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, \"Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor\" ifadelerini kullandı. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, \"Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor\" ifadelerini kullandı. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, \"Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor\" ifadelerini kullandı. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, \"Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor\" ifadelerini kullandı. Rus ordusu sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu vurdu: Ölü sayısı 52'ye yükseldi İşgal girişiminde 45. güne girilirken Rus ordusu dün sivillerin beklediği tren istasyonunu hedef aldı. Saldırı sonrası ölü sayısına ilişkin yeni açıklama ise Ukrayna'nın Donetsk bölgesi valiliğinden geldi. Yapılan açıklamada Kramatorsk kentindeki tren istasyonu saldırısında can kaybının 52'ye yükseldiği açıklandı. 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