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Dünya
Zelenskiy Davos zirvesine çevrimiçi katıldı: Helikopter düşmesi kaza değil savaşın sonucu
Davos'ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'na çevrimiçi katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Bu savaşı biz başlatmadık ama biz bitirmeliyiz. Bu savaşı daha hızlı bitirmemize yardımcı olun." dedi. Zelenskiy, konuşmasında helikopter kazasına da değindi. Bunun bir kaza olmadığını savaş nedeniyle olduğunu belirten Zelenskiy, "Savaşın sadece savaş alanında değil, birçok boyutu var. Savaş zamanında kaza olmaz, bunların hepsi savaşın sonuçlarıdır." şeklinde konuştu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
21:52 . 18/01/2023 Çarşamba
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dünya Ekonomi Forumu'na çevrimiçi katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dünya Ekonomi Forumu'na çevrimiçi katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) çevrimiçi katılarak, bir konuşma yaptı.

Zelenskiy, konuşmasına Kiev yakınlarında 16 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlarken, vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Yaşanan olayı bir trajedi olarak tanımlayan Zelenskiy, bunun bir kaza olmadığını ve savaş nedeniyle olduğunu belirtti.

"
Savaşın sadece savaş alanında değil, birçok boyutu var. Savaş zamanında kaza olmaz, bunların hepsi savaşın sonuçlarıdır
." ifadesini kullanan Zelenskiy, Rusya'ya karşı yürüttükleri mücadele için daha fazla destek talebini yineledi.

Zelenskiy, dünya liderlerine Rusya'nın yürüttüğü savaşa karşı koymak için çabuk karar alma ve Kiev'i ağır silahlarla destekleme çağrısında bulundu.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesinin ardından Şubat 2022'de tüm ülkeyi işgal etme girişimi karşısında dünyanın tereddütte kaldığını anımsatan Zelenskiy, "
Dünya bugün ve hiçbir zaman tereddüt etmemelidir
." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteğinin sağlanmasına da değinerek, "Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin tedariği, Rusya'nın bir sonraki hava saldırılarını geride bırakmalı. Ukrayna'da barış ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi, Rusya'nın diğer ülkelerdeki güvenlik ve barışa yönelik saldırılarını geride bırakmalı. Bu savaşı biz başlatmadık ama biz bitirmeliyiz. Bu savaşı daha hızlı bitirmemize yardımcı olun." diye konuştu.

Savaşın başından bu yana hiçbir şeyin değişmediğini belirten Zelenskiy, hala cephaneye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Zelenskiy, bugün yaşanan uçak kazasının ardından "
Kendinizle ilgili herhangi bir güvenlik endişesi hissediyor musunuz?
" sorusuna, "
Hayır, hissetmiyorum.
" şeklinde yanıt verdi.



#Zelenskiy
#Helikopter Kazası
#Ukrayna
#Rusya
#Davos
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