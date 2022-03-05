Dünya Zelenskiy dünya Yahudilerinden destek istiyor Burada ne yaşandığını görmüyor musunuz?
ASYA

Zelenskiy dünya Yahudilerinden destek istiyor: Burada ne yaşandığını görmüyor musunuz?

Rusya - Ukrayna savaşında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kendi inancı olan Yahudiliğini de ön plana çıkararak destek arayışına girdi.

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Haber Merkezi Diğer
Zelenskiy dünya Yahudilerinden destek istiyor: Burada ne yaşandığını görmüyor musunuz?
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy.

Daha önce oyuncu iken siyasete atılan 44 yaşındaki devlet başkanı 2020 yılında Times of Israel'e verdiği bir röportajda, sıradan bir Yahudi ailesinde büyüdüğünü ve Soyvetler Birliği'ndeki Yahudi ailelerin çoğunun dindar olmadığını vurgulamıştı.

  • Zelenskiy ayrıca dinin kişisel bir konu olduğunu söylemiş hatta başkanlık yeminini İncil'e el basarak yapmıştı.

Fakat işgalin başlamasından bu yana Zelenskiy açık bir şekilde Yahudiliğe atıfta bulunan paylaşımlar yapmaya başladı.

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Zelenskiy büyük bir tepki vermişti

Kiev'deki televizyon kulesinin vurulmasından sonra İkinci Dünya Savaşı'nda 30 bin Yahudi'nin kurşuna dizildiği Nazi katliamını anmak için yapılan Babi Yar anıtına yapılan saldırıya Zelenskiy büyük bir tepki vermişti.

  • Zelenskiy Telegram hesabından İbranice "Dünyadaki tüm Yahudilere sesleniyorum -- Burada ne yaşandığını görmüyor musunuz? Dünyadaki milyonlarca Yahudi'nin böyle sahneler karşısında sessiz kalmaması bu yüzden çok önemli. Çünkü Nazizm sessizlikten doğar," yorumunu paylaştı.

Ertesi gün başkan tekrar Yahudilere seslendi. Basın toplantısında Zelenskiy ağlama duvarı önünde Ukrayna bayrağına sarılı bir vaziyette dua edenlerin fotoğrafını gördüğünü ve müteşekkir olduğunu söyledi.

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