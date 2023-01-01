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Dünya
Zelenskiy gece yarısı mesajını verdi: Kendimize ait olanı geri alacağız
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğünü tekrar sağlaması için mücadele verdiklerini belirterek, Rusya'nın kontrolünde olan Ukrayna topraklarını geri alacaklarını söyledi.
7:47 . 17/01/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Zelenskiy, gece saatlerinde yayımladığı günlük görüntülü mesajında, ülkesinde Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğünü hatırlattı.

Rus ordusunun, Ukrayna'da devam eden savaştaki inisiyatifi ele geçirmek için yeni bir girişimler hazırladığını iddia eden Zelenskiy, "Her gün ve her gece düşmanın potansiyelini azaltmak için hareket ediyoruz." dedi.


Ortak ülkeleri Ukrayna'ya silah yardımını hızlandırmaya çağıran Zelenskiy, "Bugün İngiltere'den güzel bir örnek oldu. Yeni bir savunma yardım paketi açıklandı. Tam da ihtiyaç duyulan şeyler. Tanklar, diğer zırhlı araçlar, toplar." ifadesini kullandı.


Ülkesinin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması için mücadele verdiklerini vurgulayan Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Eminim ki Ukrayna bayrağı Donetsk Havaalanına, Donetsk'e ve Donbas'ımızın diğer şehir ile köylerine ve geçici olarak işgal edilmiş diğer bölgelere geri dönecek. Geçici anahtar bir kelimedir. Ukrayna kendine ait olanı geri alacak."


Dnipro saldırısında ölenlerin sayısı 40'a çıktı


Zelenskiy konuşmasında, Rus ordusunun, iki gün önce Ukrayna'nın Dnipro kentindeki bir konuta füze saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 40'a kadar yükseldiğini söyledi.


Saldırıda ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu kaydeden Zelenskiy, 22 kişiden haber alamadıklarını, enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmaların sürdüğünü aktardı.


Zelenskiy, Rus ordusunu Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar düzenlemekle suçladı.


Kremlin, Dnipro'ya gerçekleştirilen füze saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetmişti


Öte yandan, Dnipro'daki saldırıyla ilgili bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rus ordusu yerleşim binalarına veya sosyal altyapı tesislerine saldırı düzenlemiyor." demişti.



#Rusya
#savaş
#Ukrayna
1 saat önce
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Zelenskiy gece yarısı mesajını verdi: Kendimize ait olanı geri alacağız
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