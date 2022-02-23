Dünya Zelenskiy halka seslendi Genel seferberliğe ihtiyaç yok
AVRUPA

Zelenskiy halka seslendi: Genel seferberliğe ihtiyaç yok

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı halka sesleniş konuşmasında seferberliğe gerek olmadığını ancak yedek askerlerin çağırıldığını duyurdu.


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Haber Merkezi İHA
Zelenskiy halka seslendi: Genel seferberliğe ihtiyaç yok
Vladimir Zelenskiy

Yaptığı halka sesleniş konuşmasında barış mesajı vermeyi ihmal etmeyen Zelenskiy, her türlü senaryoya hazır olmak adına yedek askerlerin göreve çağırıldığını duyurdu.

BUGÜN SUSARSAK YARIN YOK OLURUZ

Ulusa sesleniş konuşmasında Zelenskiy, "Rusya tarafından Donetsk ve Lugans Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıkları kabul edildi. Aralarında imzalanan sözde anlaşmalar doğrultusunda Rusya’nın Ukrayna toprağı olan Donbas’a girmesinin önü açıldı. Bu kararla Rusya Minsk anlaşmalarından çıkmış oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Almanya, Türkiye ve Ukrayna arasında bir zirve düzenlenmesi konularında çalışıyorlar ve Erdoğan da bu zirveyi destekliyor. Partnerlerimizin Rusya’ya karşı yaptırım seçeceğinden başka alternatif olmadığını bilmelerinden mutluyum. Bugün itibariyle genel seferberliğe gerek yoktur. Ancak ben Ukrayna Silahlı Kuvvetleri başkomutanı olarak yedek askerlerin çağırılmasına ilişkin kararname imzaladım. Sayın Ukraynalılar! Barış yanlısı Ukrayna halkı, biz sessizlik istiyoruz. Eğer bugün susarsak yarın yok oluruz. Yaşasın Ukrayna!" ifadelerini kullandı.

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