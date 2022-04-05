Zelenskiy: Rus yurttaşların gerçeği öğreneceği zaman gelecek

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 40'ıncı gününde yaptığı açıklamada, ülkesinde sivillerin kaçırıldığını, işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü belirterek "Savaş suçlarını kimlerin işlediğini her Rus yurttaşın tüm gerçeği öğreneceği zaman gelecek." dedi.
Ülkedeki katliamları kimlerin işlediğini belirleyeceklerini ve dünya kamuoyuna ifşa edeceklerini vurgulayan Zelenskiy, ellerinde barışçıl şehirleri yok eden Rus birliklerin olduğuna dair çok sayıda kanıt bulunduğunu bildirdi.
Zelenskiy, Buça'ya ve Ukrayna'nın diğer kurtarılmış şehirlerinde neler yaşandığını görmeleri için dünyanın her yerinden yüzlerce gazeteciye maksimum erişim sağlayacaklarını dile getirdi.
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Rusya geri çekildi AP Başkanı Kiev'e koştu: Üç konuda Ukrayna'ya söz
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\"Rus ordusu Ukrayna'da ilerleyemiyor\" iddiaları, Moskova'nın \"Özel askeri operasyonun 1. etabı tamamlandı\" açıklaması ve Ukrayna ordusunun bazı noktalarda kontrolü yeniden sağlamasıyla Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki gerçeklik az da olsa değişti.
RUSLAR KİEV BÖLGESİNDEN PÜSKÜRTÜLDÜ<br><br>Ukraynalı yetkililerin ve resmi kurumların açıklamalarından derlenen bilgilere göre İrpin, Buça, Gostomel olmak üzere bazı şehirler de dahil Kiev bölgesi Rus güçlerinden tamamen temizlendi.
SİVİLLERİN GİRİŞİNE İZİN VERİLMİYOR<br><br>Bölgedeki yerleşim birimleri ve alanlar mayınlardan temizleniyor. Kurtarılan bölgelere mayın tehlikesi nedeniyle sivillerin girişine henüz izin verilmiyor.
10 GÜN SÜRECEK<br><br>Ukrayna ordusunun mayın temizliğinin en az 10 gün süreceği ifade ediliyor.
ÇERNİGİV'DEKİ BİNALARIN YÜZDE 70'İ HASARLI<br><br>Kiev'in kuzeyindeki Çernigiv de savaş izlerinin en derin olduğu şehirlerden biri. Rus güçlerinin çekildiği Çernigiv'de binaların yaklaşık yüzde 70'inin hasar gördüğü ortaya çıktı.
Rus ordusu, şiddetli çatışmaların yaşandığı Sumi bölgesinden de birliklerini geri çekiyor.<br>
DOĞU VE GÜNEY'E YÖNELDİLER<br><br>Kiev çevresinden ve Ukrayna'nın kuzeyinden geri çekilen Rus ordusunun, doğu ve güney bölgelerine asker kaydırdığı belirtiliyor.
HERSON'DA RUS HAKİMİYETİ<br><br>Güneydeki Herson bölgesi ile Ukrayna'nın doğusunda, Rusya ile sınır hattındaki bölgeler hala Rus güçlerinin kontrolünde bulunuyor.<br><br>
PETROL DEPOLARINA FÜZE SALDIRISI<br><br>Rus ordusu, savaşın 40. gününe girerken, denizden Odessa'daki petrol depolarına füze saldırısı düzenledi.<br><br>
Ternopil, Mikolayiv, İvano-Frankivsk, Rivne, Harkiv, Hmelnitski bölgeleri de Rus ordusunca top ve füze saldırılarının hedefi oldu.<br><br>
DONETSK VE LUHANSK'TA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR<br>Ukrayna ordusu Harkiv çevresinde Rus ordusuna kayıplar verdirirken Donetsk ve Luhansk bölgeleri şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
MARIUPOL DİRENİYOR<br><br>Ukrayna ordusu, kuşatılan Mariupol'da da Rus güçlerine direnişini sürdürüyor. Ruslar şehrin merkezinde kontrolün kendilerinde olduğunu açıklamasına rağmen Kiev yönetimi, stratejik kenti savunmaya devam ettiklerini söylüyor.
Haftalardır bombardıman altında olan Mariupol'da hala tahliye edilmeyi bekleyen 100 binin üzerinde sivilin bulunduğu öne sürülüyor.<br>
Mepanews.com'un düzenlediği haritaya göre Ukrayna'da son durum.
Savaşın haritası değişti: Rusya hangi şehirlerden çekildi? Ukrayna hangi kentleri geri aldı?
Rusya-Ukrayna savaşının 40 günlük sürecinde, Rus ordusu bazı şehirlerden çıkması ve Ukrayna ordusunun bazı yerleri geri almasıyla savaşın haritası değişti.