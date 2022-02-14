Dünya Zelenskiy işgal tarihi olarak belirtilen 16 Şubatı Birlik Günü ilan etti
AVRUPA

Zelenskiy işgal tarihi olarak belirtilen 16 Şubat'ı 'Birlik Günü' ilan etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın işgale başlayacağı iddia edilen 16 Şubat'ı Ukraynalıların 'Birlik Günü' ilan etti ve buna uygun bir kararname imzaladı. Zelenskiy, "Bizi savaşla korkutuyorlar, işgal için tarih belirliyorlar ama biz her zamankinden daha güçlüyüz. Bu nedenle 16 Şubat 'işgal gününü' 'birlik günü'ne çevireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy işgal tarihi olarak belirtilen 16 Şubatı Birlik Günü ilan etti
Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti. Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Ukraynalılara seslendi.

"TÜM DÜNYAYA BİRLİĞİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

  • 16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenskiy, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz" ifadesini kullandı.

ABD medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülke liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.

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