Zelenskiy işgal tarihi olarak belirtilen 16 Şubat'ı 'Birlik Günü' ilan etti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın işgale başlayacağı iddia edilen 16 Şubat'ı Ukraynalıların 'Birlik Günü' ilan etti ve buna uygun bir kararname imzaladı. Zelenskiy, "Bizi savaşla korkutuyorlar, işgal için tarih belirliyorlar ama biz her zamankinden daha güçlüyüz. Bu nedenle 16 Şubat 'işgal gününü' 'birlik günü'ne çevireceğiz" ifadelerini kullandı.

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