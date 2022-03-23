Dünya Zelenskiy, Japonyadan "Rusyaya yaptırım ve baskılarını sürdürmesini" istedi
AVRUPA

Zelenskiy, Japonya'dan "Rusya'ya yaptırım ve baskılarını sürdürmesini" istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Japonya'dan, "Rusya'ya uyguladığı yaptırım ve baskıları sürdürmesini" talep etti. Japon Parlamentosuna çevrim içi hitap eden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası, Japon halkının Ukrayna'ya sağladığı yardımlar için teşekkür etti.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy, Japonyadan Rusyaya yaptırım ve baskılarını sürdürmesini istedi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Japonya'nın, Rusya'ya "Asya'da yaptırım uygulayan ilk ülke" olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "yaptırım ve baskıların sürmesini" istedi ve "baskıların, barışı yeniden sağlayabileceğine" olan inancını dile getirdi.

Ülkedeki nükleer santrale saldıran Rus güçlerinin "nükleer atık bölgesini savaş alanına çevirdiğini" kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna üzerinde "kimyasal silah kullanmaya hazırlandığını" kaydetti.

Zelenskiy, Ukrayna'da "hiç kimsenin güvende olmadığını" dile getirerek krize karşı aldığı hamlelerde "işlevsizliğine" dikkati çektiği Birleşmiş Milletlerin (BM) reforme edilmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İkinci Dünya Savaşı sonrası yaklaşık 40 benzer hitabın yapıldığı parlamentoya, çevrim içi konuşan ilk yabancı lider oldu.

Ukrayna liderinin konuşmasının akabinde Japon milletvekilleri ayağa kalkarak alkışladı. Burada konuşan Danışman Meclisi Başkanı Santo Akiko, "Rusya'nın saldırılarının ülkesinde affedilmeyeceğini" belirterek Ukrayna halkına desteğin günden güne arttığını dile getirdi.

Başbakan Kişida Fumio, yaklaşık 500 milletvekilinin katıldığı hitap sonrası düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya yardımları artıracaklarını ve Rusya'ya yaptırımı genişleteceklerini söyledi.

Ukrayna'nın Lviv kentinde sirenleri duyan halk 400 yıllık sığınağa koşuyor
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Şehir merkezinde yer alan ve savaş öncesine kadar müze olarak kullanılan tarihi yapıda kendisini korumaya alan onlarca kişi, tehlikenin bittiği duyurulana kadar dışarı çıkmıyor.<br>
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Müze müdürü Oleg Druzdiev, yer altındaki odaların kilisenin mezarlığı olarak kullanıldığını söyleyerek sığınak olarak Lvivlilere hizmet veren yapının tekrar müzeye dönüşeceği günleri görebilmeyi umut ettiğini söyledi.<br>
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İnsanların hava saldırısı tehlikesine karşı burayı güvenilir bulduğunu belirten Druzdiev, \"Burası Lviv'deki tek sığınak değil tabii ki. Ancak çok güçlü duvarlara sahip ve çok sayıda insan da bunu biliyor. Bu yüzden de yakın olanlar bu sığınakta kendilerini korumayı tercih ediyor\" dedi.<br>
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Sığınağa koşanlardan Olga Ulizko, hava saldırısı endişesiyle buraya geldiğini dile getirerek, \"Burası muhtemelen şehrimizdeki en güvenli sığınak. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından inşa edilen eski bir kilise binası. Bir sürü insan sirenleri duyar duymaz hemen buraya geliyor\" diye konuştu.<br>
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ABD'den gönüllü bir doktor olarak Lviv'e geldiğini ve siren seslerini ilk kez duyduğunu ifade eden Tom Rusing de, \"Burada birlikte çalışacağım grupla buluşacaktım. Ancak bir anda sirenler başladı. Dışarıdaki insanlar da bana onları takip ederek buraya gelmemi söyledi\" şeklinde konuştu.<br>
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Ukrayna'nın Lviv kentinde sirenleri duyan halk 400 yıllık sığınağa koşuyor
Ukrayna'nın Lviv kentinde halk, Rusya'nın saldırılarına karşı halkı uyarmak için devreye giren siren seslerini duyduğunda 1630 yılında inşası tamamlanan Peter ve Paul Kilisesi'nin sığınağına gidiyor.

Ukrayna Rus ordusunun kaybını açıkladı
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-23 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.
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Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 15 bin 600 asker öldürüldü.
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Ruslara ait 101 uçak, 124 helikopter, 517 tank, 1578 zırhlı araç, 267 top, 80 roketatar sistemi ve 47 hava savunma sistemi imha edildi.<br>
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Rus güçleri 1008 araç, 4 hafif sürat teknesi, 70 yakıt aracı ve 42 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​
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İşte Rusya Ukrayna savaşında Rusya'nın kaybı.
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Ukrayna Rus ordusunun kaybını açıkladı
Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 15 bin 600 askerini, 101 uçağını, 124 helikopterini ve 517 tankını kaybettiği bildirildi.


İşgalde 28'inci gün: Rusya'dan 'nükleer silah' tehdidi
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