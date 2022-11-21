Zelenskiy: Luhansk bölgesinde savaşarak yavaş yavaş ilerliyoruz Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'ya karşı devam eden savaşın 270. gününe girdiklerini söyledi. Rus güçlerinin ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Zelenskiy, en şiddetli çatışmaların şimdilik Donetsk cephesinde yaşandığını kaydetti.

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