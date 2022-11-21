Dünya Zelenskiy Luhansk bölgesinde savaşarak yavaş yavaş ilerliyoruz
AVRUPA

Zelenskiy: Luhansk bölgesinde savaşarak yavaş yavaş ilerliyoruz

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'ya karşı devam eden savaşın 270. gününe girdiklerini söyledi. Rus güçlerinin ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Zelenskiy, en şiddetli çatışmaların şimdilik Donetsk cephesinde yaşandığını kaydetti.

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Haber Merkezi Diğer
Zelenskiy: Luhansk bölgesinde savaşarak yavaş yavaş ilerliyoruz
Zelenskiy

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'ya karşı devam eden savaşın 270. gününe girdiklerini söyledi.

Rus güçlerinin ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Zelenskiy, en şiddetli çatışmaların şimdilik Donetsk cephesinde yaşandığını kaydetti.

Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesinde ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Zelenskiy, "Luhansk bölgesinde savaşarak yavaş yavaş ilerliyoruz. Doğu cephesinde sabahtan beri 400'e yakın bombardıman oldu." dedi.

Zelenskiy, Rus hava saldırıları sonucu hasar gören enerji altyapılarının onarım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin 15 bölgesinde elektrik tedarik sorunları yaşandığını söyledi.

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