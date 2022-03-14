Dünya Zelenskiy NATOyu uyardı Semalarımızı kapatmazsanız Rus füzelerinin topraklarınıza düşmesi an meselesi
AVRUPA

Zelenskiy NATO'yu uyardı: Semalarımızı kapatmazsanız Rus füzelerinin topraklarınıza düşmesi an meselesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi’nin Rus roketleri ile vurulduğunu hatırlatarak, Ukrayna semalarının kapatılmaması durumunda, 20 kilometre ötedeki NATO ülkelerinin de vurulabileceğini belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Zelenskiy NATOyu uyardı: Semalarımızı kapatmazsanız Rus füzelerinin topraklarınıza düşmesi an meselesi
Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi’nin Rus roketleri ile vurulduğunu hatırlatarak, Ukrayna semalarının kapatılmaması durumunda, 20 kilometre ötedeki NATO ülkelerinin de vurulabileceğini belirtti.

Zelenskiy, "Eğer semalarımızı (Ukrayna Hava Sahası) kapatmazsanız, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO topraklarına, NATO vatandaşlarının evlerine düşmesi an meselesidir" dedi.

NATO'YA NET MESAJLAR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı halka sesleniş konuşmasında, NATO’ya net mesajlar gönderdi.

Rusya’nın, Ukrayna’nın Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi’ni vurduğunu ve bu noktanın NATO üyesi Polonya’ya 20 kilometre mesafede olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Bugün yine kara bir gündü. Rus füzeleri ve bombaları yine doğudan batıya ülkemizi vurdu. Sadece Lviv bölgesine 30 füze düştü. Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi’ne yönelik bombardımanda 35 kişi hayatını kaybetti, 134 kişi de yaralandı. Rusya topraklarını tehdit edebilecek hiçbir şey olmadı ve sadece 20 kilometre uzakta NATO sınırları var" ifadelerini kullandı.

"RUSLARIN KASITLI SALDIRISI"

NATO üyesi ülkelerin liderlerini geçtiğimiz yıl uyardığına dikkat çeken Zelenskiy, "Ve şimdi tekrar ediyorum. Eğer semalarımızı (Ukrayna Hava Sahası) kapatmazsanız, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO topraklarına, NATO vatandaşlarının evlerine düşmesi an meselesidir" dedi.
"Bu, Rus ordusunun kasıtlı bir saldırısıydı"

Rus saldırılarında hayatını kaybeden ABD’li gazeteci Brent Reno’ya değinen Zelenskiy, bunun Rusya tarafından kasıtlı bir saldırı olduğu kaydetti. Zelenskiy, "ABD’li gazeteci Brent Reno bugün Kiev bölgesinde öldürüldü. Meslektaşı yaralandı. Bu, Rus ordusunun kasıtlı bir saldırısıydı. Ne yaptıklarını biliyorlardı. Fakat Batı’daki herkes ne yaptıklarını bilmiyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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"ULUSLARARASI MÜZAKERELER ÖNEMLİ"

Ayrıca konuşmasında, bugün Ukrayna için savaşan yaralı Ukrayna askerlerini ziyaret ettiğini hatırlatan Zelenskiy, Ukrayna doktorlarına, hemşirelerine ve tüm hastanelerin çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Bunun yanı sıra uluslararası müzakerelere de devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Bulgaristan, Slovakya, Çekya, Romanya, Polonya, İngiltere. Uluslararası müzakereler önemlidir. Bu ülkelerin desteğini hissediyoruz. Ordumuzun desteğini hissediyoruz. Bu önemli" şeklinde konuştu.

"KIEV VE LUHANSK BÖLGESİNDE 5 BİN 550 KİŞİ KURTARILDI"

Ülkesinde sivillerin tahliyesine yönelik çalışmalardan da bahseden Zelenskiy, "10’dan fazla insani koridor çalıştı. Kiev ve Luhansk Bölgesi’nde 5 bin 550 kişi kurtarıldı. 6 gün içinde 130 binden fazla. Ne yazık ki, Mariupol’daki insani yardım koridoru engellendi. Gerekli her şeyi yaptık. Rus birlikleri kargoların ve otobüslerin hareketini bozdu. Ama tekrar deneyelim. Tekrar deneyeceğiz. İnsanlarımıza yardım edene kadar. Çünkü onlar bizim" ifadelerini kullandı.

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