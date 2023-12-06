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Dünya

Zelenskiy: Odessa bölgesini vurmaya çalışan Rus askeri uçağı düşürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, gece yaptığı açıklamada Odessa bölgesinde bir Rus askeri uçağının düşürüldüğünü, özellikle Odessa bölgesindeki hava savunmalarını güçlendireceklerini duyurdu.

11:40 - 6/12/2023 Çarşamba
DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, dün gece yaptığı açıklamada Odessa bölgesinde bir Rus askeri uçağının düşürüldüğünü, özellikle Odessa bölgesindeki hava savunmalarını güçlendireceklerini duyurdu.


Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Karadeniz’deki Zmiinyi Adası (Yılan Adası) bölgesinde bir Rus askeri uçağının düşürüldüğünü belirterek, “Gökyüzü savunucularımıza minnettarım. Daha bugün Karadeniz'deki Zmiinyi Adası bölgesinde bir Rus uçağı düşürüldü. Uçak Odesa bölgesini vurmaya çalışıyordu. Teröristler için bir eksi daha. Biz teröristleri 'eksiltmeye' devam edeceğiz. Özellikle Odesa bölgesinde hava savunmamızı güçlendiriyoruz. Yavaş yavaş. Ama somut olarak. Yardım eden her ülkeye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



#Odessa
#Volodomir Zelenskiy
#Rusya
#Ukrayna
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