Dünya Zelenskiy Odessada 15 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı
AVRUPA

Zelenskiy: Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın gece boyunca kritik altyapı tesislerini hedef almasının ardından yaptığı açıklamada, "Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Zelenskiy: Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı
Zelenskiy: Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

Rusya, Ukrayna’daki kritik altyapı tesislerini hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın gece boyunca İran yapımı dronlarla başta Odessa olmak üzere birçok kente saldırılar düzenlediğini duyurdu.


Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Zelenskiy, "Bugünün anahtarı enerjidir. Odessa’daki durum oldukça zor. İran dronlarıyla gece boyunca yapılan saldırılar sonucunda Odessa, diğer kentler ve köyler karanlığa büründü. Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Genel olarak acil durum ve elektrik kesintileri birçok bölgede devam ediyor. Enerji sistemi, normal çalışma durumundan oldukça uzak ve çok fazla eksik var. Bu nedenle kesinti programları mevcut. Bunlar en çok Lviv, Vinnitsa, Kiev, Ternopil, Sumi, Zakarpattia, Jitomir ve Khmelnytskyi bölgeleri ile başkent Kiev’de uygulanıyor" ifadelerini kullandı.


Her gün Rusya tarafından çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini de söyleyen Zelenskiy, enerji tesislerinin sıkça hedef alındığının altını çizdi.

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