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Dünya Zelenskiy Rusya fosfor bombası kullanıyor
AVRUPA

Zelenskiy: Rusya fosfor bombası kullanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’yı Ukrayna’da fosfor bombaları kullanmakla suçladı. Zelenskiy, "Rusya Federasyonu’na yönelik yaptırım politikasının daha da ciddiye alınması gerekiyor. Yaptırımlar neden gerekli? Çünkü Rusya’yı barışa zorlamanın tek aracı bu" diye konuştu.

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Haber Merkezi İHA
Zelenskiy: Rusya fosfor bombası kullanıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 49. gününde Estonya parlamentosuna seslendi.

  • Zelenskiy, "Rusya’nın hava saldırılarının hedefi olan şehirlerde şimdiye kadar 10 binlerce insan hayatını kaybetti. Rus ordusu yerleşim bölgelerine ve sivil altyapıya karşı her türlü top, her türlü füze ve bombayı kullanıyor, özellikle fosfor bombaları ve uluslararası hukuk tarafından yasaklanan diğer mühimmatları. Bu, sivil halka karşı açık bir terördür" ifadelerini kullandı. Bunun basitçe yok etme girişimi olduğunu savunan Zelenskiy, Rusya’nın bir an önce durdurulması gerektiği söyledi.

Zelenskiy, "Rusya Federasyonu’na yönelik yaptırım politikasının daha da ciddiye alınması gerekiyor. Yaptırımlar neden gerekli? Çünkü Rusya’yı barışa zorlamanın tek aracı bu" diye konuştu.

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"Tüm suçluları belirleyeceğiz ve bulacağız"

Zelenskiy, "Bu işgalin 49 gününde Rus askerlerinin işlemediği suç yoktur. Tüm bu savaş suçlarını mutlaka araştıracağız, tüm suçluları belirleyeceğiz ve bulacağız. Ne kadar sürerse sürsün. Ama bunu Avrupa ülkeleriyle birlikte çok daha hızlı yapabiliriz. Stalin’in işkencecilerinin çoğunun yaptıkları hiçbir şeyden sorumlu tutulmadıklarını unutmayın. Bu nedenle yeni nesil Rus cellatlarını adalete teslim etmek özellikle önemlidir" ifadelerini kullandı.
Avrupa’da birlikte hareket edilmesinin önemine dikkati çeken Zelenskiy, "Ukrayna, yakın gelecekte AB üyeliği için aday statüsü almalıdır" dedi.

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