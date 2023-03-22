Zelenskiy: Rusya gece Ukrayna'ya 20'den fazla İHA ve füzeyle saldırdı

Zelenskiy açıklamada bulundu.
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırıma uyulması gerektiğini ve bunun Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü'nü güçlendirdiğini vurgulayan Zelenskiy, "Küresel birlik, küresel istikrarı yeniden sağlayabilir." dedi.
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, sabaha karşı Kiev bölgesindeki Rjişçiv kentine yönelik Rus güçlerince saldırılar düzenlendiği bildirilmişti. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin de enkaz altında kaldığı kaydedilmişti.