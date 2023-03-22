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Dünya

Zelenskiy: Rusya gece Ukrayna'ya 20'den fazla İHA ve füzeyle saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya bu gece 20'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve füzeyle saldırdığını açıkladı.

13:34 . 22/03/2023 Çarşamba
AA
Zelenskiy açıklamada bulundu.

Zelenskiy açıklamada bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Rus ordusunun bu gece 20'den fazla İran menşeli İHA ve füzeyle saldırılar düzenlediğini belirten Zelenskiy,
"Bu sadece bir gecede Ukrayna'ya karşı yapılan terör saldırısı. Ne zaman birileri, Moskova'da 'barış' kelimesini duymaya çalışsa, orada bu tür suç içeren saldırı düzenleme emri veriliyor. Ukrayna güçlerinin karada, havada ve denizde başarıları barışı yakınlaştırıyor"
ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırıma uyulması gerektiğini ve bunun Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü'nü güçlendirdiğini vurgulayan Zelenskiy, "Küresel birlik, küresel istikrarı yeniden sağlayabilir." dedi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, sabaha karşı Kiev bölgesindeki Rjişçiv kentine yönelik Rus güçlerince saldırılar düzenlendiği bildirilmişti. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin de enkaz altında kaldığı kaydedilmişti.

#Ukrayna
#Volodimir Zelenskiy
#Rusya
29 dakika önce
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