"Bu sadece bir gecede Ukrayna'ya karşı yapılan terör saldırısı. Ne zaman birileri, Moskova'da 'barış' kelimesini duymaya çalışsa, orada bu tür suç içeren saldırı düzenleme emri veriliyor. Ukrayna güçlerinin karada, havada ve denizde başarıları barışı yakınlaştırıyor"