Zelenskiy üç valinin görevine son verdi

Küresel tahıl krizini aşmak amacıyla Türkiye'nin önderliğinde hayata geçirilen Tahıl Koridoru Anlaşması yine Türkiye'nin öncülüğünde bir kez daha uzatıldı. Ukrayna ise Türkiye'nin bu çabasına karşı duyarsız kalmadı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 120 gün daha uzatılmasında verdiği destekten dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.