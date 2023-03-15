|
Reklam
Reklam
Dünya

Zelenskiy üç valinin görevine son verdi

Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den kritik kararlar gelmeye devam ediyor. Son iki ay içerisinde askeri kadroda bazı üst düzey isimleri görevden alan Zelenskiy son olarak ise Hmelnitski, Odessa ve Luhansk bölge valilerinin görevlerine son verdi.

21:20 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy. (Arşiv)

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy. (Arşiv)

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hmelnitski, Odessa ve Luhansk bölge valilerinin görevlerine son verdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinde, Zelenskiy’nin söz konusu bölge valilerinin görevlerinden alınmasına ilişkin imzaladığı kararnameler yayınlandı.

Kararnamelere göre, Hmelnitski Valisi Sergey Gamaliy, Odessa Valisi Maksim Marçenko ve Luhansk Valisi Sergey Gayday görevlerinden alındı.

Zelenskiy'den son aylarda peş peşe kritik kararlar

Zelenskiy, geçtiğimiz haftalarda Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı Galina Lugovaya’nın görevden almıştı.

Zelenskiy, bir kararnameyle Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı Lugovaya’yı görevden alarak ikinci kararnameyle yerine Roman Mroçko’yu atamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı​​​​​​​ Zelenskiy, şubat ayında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Eduard Moskalev'i görevden almıştı.





#Zelenskiy
#atama
#vali
#Sergey Gamaliy
#Maksim Marçenko
#Sergey Gayday
32 dakika önce
default-profile-img
Zelenskiy üç valinin görevine son verdi
Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun TBMM'de kabul edildi
Napoli-Frankurt maçı öncesi ortalık savaş alanına döndü
S&P ve Fitch, ABD'li First Republic Bank'ın kredi notunu düşürdü
Mehmetçik Şanlıurfa'da selde mahsur kalanların kurtarılması için köprü kurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.