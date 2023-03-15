Zelenskiy üç valinin görevine son verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy. (Arşiv)
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hmelnitski, Odessa ve Luhansk bölge valilerinin görevlerine son verdi.
Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinde, Zelenskiy’nin söz konusu bölge valilerinin görevlerinden alınmasına ilişkin imzaladığı kararnameler yayınlandı.
Kararnamelere göre, Hmelnitski Valisi Sergey Gamaliy, Odessa Valisi Maksim Marçenko ve Luhansk Valisi Sergey Gayday görevlerinden alındı.
Zelenskiy'den son aylarda peş peşe kritik kararlar
Zelenskiy, geçtiğimiz haftalarda Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı Galina Lugovaya’nın görevden almıştı.
Zelenskiy, bir kararnameyle Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı Lugovaya’yı görevden alarak ikinci kararnameyle yerine Roman Mroçko’yu atamıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, şubat ayında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Eduard Moskalev'i görevden almıştı.