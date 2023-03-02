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Dünya

Zelenskiy: Rusya gece yarısı Zaporijya’daki bir apartmanı vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun gece saatlerinde Zaporijya şehrindeki bir apartmanı vurduğunu, ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Zaporijya'da İşgalciler gece saatlerinde şehir merkezini vurdu. Apartmana isabet etti.” ifadelerini kullandı.

10:37 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun gece saatlerinde Zaporijya şehrindeki bir apartmanı vurduğunu, ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.


Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Zaporijya’ya yönelik saldırı düzenlediğini belirtti.


“Zaporijya İşgalciler gece saatlerinde şehir merkezini vurdu. Apartmana isabet etti.”
ifadelerini kullanan Zelenskiy, apartmanın 3., 4. ve 5. katının yıkıldığını aktardı. Ölen ve yaralananlar olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Zelenskiy,
“Terörist devlet insanlarımızın her gününü terör gününe dönüştürmek istiyor. Ancak kötülük topraklarımızda hüküm sürmeyecek. Tüm işgalcileri sınır dışı edeceğiz ve onlar her şeyden sorumlu tutulacak.”
ifadelerine yer verdi.




#Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
#Zaporijya
#Rusya
42 dakika önce
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Zelenskiy: Rusya gece yarısı Zaporijya’daki bir apartmanı vurdu
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