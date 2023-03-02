Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun gece saatlerinde Zaporijya şehrindeki bir apartmanı vurduğunu, ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Zaporijya’ya yönelik saldırı düzenlediğini belirtti.
“Zaporijya İşgalciler gece saatlerinde şehir merkezini vurdu. Apartmana isabet etti.”
ifadelerini kullanan Zelenskiy, apartmanın 3., 4. ve 5. katının yıkıldığını aktardı. Ölen ve yaralananlar olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Zelenskiy,
“Terörist devlet insanlarımızın her gününü terör gününe dönüştürmek istiyor. Ancak kötülük topraklarımızda hüküm sürmeyecek. Tüm işgalcileri sınır dışı edeceğiz ve onlar her şeyden sorumlu tutulacak.”
ifadelerine yer verdi.
#Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
#Zaporijya
#Rusya
42 dakika önce
Zelenskiy: Rusya gece yarısı Zaporijya’daki bir apartmanı vurdu
Ticaret Bakanlığı: Şubatta ihracat depremlerin etkisiyle geriledi
İsrail'de protesto sırasında Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı
Van'da 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Merdan Yanardağ: Erdoğan kazanırsa sorumlusu Akşener
Süper Lig yeniden başlıyor: İşte 24. hafta programı