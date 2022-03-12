Dünya Zelenskiy Rusya Ukraynada eşi görülmemiş kayıp yaşadı
AVRUPA

Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir" dedi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy: Rusya Ukraynada eşi görülmemiş kayıp yaşadı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı" ifadelerini kullandı.

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