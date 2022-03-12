Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı" ifadelerini kullandı.
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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