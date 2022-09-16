Dünya Zelenskiy Rusyadan geri alınan İzyumda toplu mezar bulundu
AVRUPA

Zelenskiy: Rusya'dan geri alınan İzyum'da toplu mezar bulundu

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'dan geri alınan İzyum'da toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zelenskiy: Rusyadan geri alınan İzyumda toplu mezar bulundu
Arşiv.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'dan geri aldıkları İzyum'da toplu mezar bulduklarını duyurdu.

Ukrayna ordusunun Harkiv bölgesinde başlattığı karşı saldırıda 40'tan fazla yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındığı duyurulmuştu.

Zelenskiy de bu bölgede 3 bin kilometrekarenin kontrolünün yeniden sağlandığını söylemişti.

ZELENSKİ İZYUM'U ZİYARET ETMİŞTİ

Açıklamalar ve savaş alanından alınan bilgilere göre, Ukrayna güçleri, Vovçansk, Şevçenkova, Kupianks, İzyum gibi stratejik öneme sahip yerleşim birimlerine girdi. Ukrayna güçlerinin Harkiv cephesinde ilerleyişini sürdürdüğü belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından Ukrayna güçleri tarafından geri alınan Harkiv bölgesindeki İzyum kentini ziyaret etmişti.

RUS GÜÇLERİ İZYUM VE BALAKLİYA'DAN ÇEKİLDİ

Ukrayna tarafından gelen bazı bilgiler, Rusya Savunma Bakanlığınca da doğrulandı. Rusya, 10 Eylül'de, Rus ordusunun daha önce ele geçirdiği Harkiv bölgesindeki İzyum ve Balakliya şehirlerinden geri çekilmeye başladığını duyurmuştu.

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