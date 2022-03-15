Dünya Zelenskiy Rusyanın diğer Avrupa ülkelerini de hedef alabileceği uyarısında bulundu
AVRUPA

Zelenskiy Rusya'nın diğer Avrupa ülkelerini de hedef alabileceği uyarısında bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, herkesin Rusya'nın hedefi olduğunu ve Avrupa'nın diğer bölgelerini de hedef alabileceği uyarısı yaptı.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy Rusyanın diğer Avrupa ülkelerini de hedef alabileceği uyarısında bulundu
Zelenskiy, Rusya'nın diğer Avrupa ülkelerini de hedef alabileceği uyarısında bulundu.

Zelenskiy, video konferans yoluyla, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ortak Sefer Gücü Toplantısı'nda Avrupalı liderlere hitap etti.

Konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı "ahlaki duruş" sergileyen ülkelere teşekkür eden Zelenskiy, ülkesine daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu.

"Bize yardım ederek kendinize yardım edin"

Zelenskiy, Avrupa şimdi tavır almazsa, Rusya'nın Avrupa'nın diğer bölgelerini de hedef alabileceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hala Rusya'nın savaş makinesini durdurabiliriz. Hala insanların öldürülmesini durdurabiliriz. Birlikte yapmak ve demokrasinin yıkımını durdurmak ve şimdi bizim topraklarımızda bunu durdurmak daha kolay olacak yoksa onlar size de gelecekler. Hepimiz Rusya'nın hedefiyiz. Bize yardım ederek kendinize yardım edin."

Zelenskiy, Boris'den daha fazla destek istedi

Ukrayna Başbakanı Zelenskiy’nin ardından konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bu anın "çaresiz bir an" olduğunu dile getirerek, liderlerin, Ukrayna'yı desteklemek için daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizdi.

Johnson, "Bize daha fazlasını yapmamız için oldukça haklı olarak meydan okudunuz ve yapabileceğimizi ve daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

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