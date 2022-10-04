Zelenskiy: Rusya'nın Ukrayna üzerindeki ilhak kararı geçersizdir

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2014 yılından bu yana Kırım başta olmak üzere Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararının geçersiz olduğuna dair kararnameye imza attı.

Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın, 17 Mart 2014 tarih ve 147 sayılı, 21 Şubat 2022 tarih ve 71 sayılı, 21 Şubat 2022 tarih ve 72 sayılı kararnameleri, 29 Eylül 2022 tarih ve 685 sayılı, 29 Eylül 2022 tarih ve 686 sayılı kararnameleri ile bu kararnamelerin uygulanmasına dayanılarak veya bunlarla bağlantılı olarak alınan, çıkarılan ve akdedilen diğer karar, işlem ve anlaşmaların hükümsüz ve geçersiz olduğu, yani hiçbir hukuki sonucunun bulunmadığı kabul edilsin."

REKLAM

Zelenskiy, ayrıca bugün, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş konusunda Rusya Devlet Başkanı Putin ile müzakere edilmesinin mümkün olmadığına dair Ukrayna Milli Güvenlik Konseyinin hazırladığı kararnameye imza atmıştı.

Ukrayna'nın yüzde 15'ini ilhak etti.

Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek, Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı.

Başkent Moskova'da 30 Eylül'de düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.

DÜNYA Biden: Ukrayna'ya yeni güvenlik yardımı bedeli 625 milyon dolar

FOTOĞRAF 6

Başkent Moskova'daki Savunma Bakanlığı toplantısında konuşan Rusya Savunma bakanı Sergey Shoygu komutanlara askere alınanlara gerekli kıyafet, silah ve ekipmanları sağlaması konusunda talimatta bulundu. 200 bin den fazla kişi silah altına alındı Bunların arasında gönüllülerin de bulunduğu bilgisini paylaşan Şoygu, orduya çağrılanların Rusya'nın 80 poligonunda ve 6 askeri eğitim merkezinde eğitim gördüğünü aktardı.

Rusya'da zorunluk askerlik celp döneminin kasımda başlayacağını kaydeden Şoygu, söz konusu dönemde 120 bin kişinin askere alınacağını kaydederek \"Askere alınanlar, özel askeri operasyonda yer almayan birliklere gönderilecek.\" ifadelerini kullandı. 21 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 1850 yaş aralığında 300.000 kişinin kısmi seferberlikte silah altına alınacağını açıklamıştı.

Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını bildirmişti.

Moskova'da 200 binden fazla kişi silah altına alındı Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu Moskova'da, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya'da geçen ay ilan edilen kısmi seferberlik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Shoygu, 200 binden fazla kişinin silah altına alındığını ve bu sayıya 120 bin kişinin ekleneceğini belirtti. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



