Zelenskiy Rusya'nın Zaporijya’yı bombaladığını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy saldırıyla ilgili açıklamasında “Zaporijya. Şu anda bir Rus füzesi çok katlı bir binayı vurdu. Rusya şehri vahşice bombalıyor. Sıradan insanların ve çocukların yaşadığı yerleşim bölgelerine ateş açılıyor.

Bu, Ukrayna'da veya Avrupa'nın veya dünyanın herhangi bir yerinde ‘sıradan bir gün’ olmamalı. Rus terörünü daha hızlı yenmek ve hayatları korumak için dünyanın daha fazla birliğe ve kararlılığa ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.