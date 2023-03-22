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Dünya

Zelenskiy Rusya'nın Zaporijya’yı bombaladığını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın tarafından düzenlenen ve Zaporijya bölgesindeki çok katlı bir binaya isabet eden füze saldırasının görüntülerini paylaşarak Rusya'nın sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine ateş açtığını belirtti.

15:28 . 22/03/2023 Çarşamba
DHA
Rusya’nın Zaporijya bölgesindeki füze saldırısı kameraya yansıdı.

Rusya’nın Zaporijya bölgesindeki füze saldırısı kameraya yansıdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy saldırıyla ilgili açıklamasında “Zaporijya. Şu anda bir Rus füzesi çok katlı bir binayı vurdu. Rusya şehri vahşice bombalıyor. Sıradan insanların ve çocukların yaşadığı yerleşim bölgelerine ateş açılıyor.

Bu, Ukrayna'da veya Avrupa'nın veya dünyanın herhangi bir yerinde ‘sıradan bir gün’ olmamalı. Rus terörünü daha hızlı yenmek ve hayatları korumak için dünyanın daha fazla birliğe ve kararlılığa ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.







#Ukrayna
#Rusya
#Volodimir Zelenskiy
15 dakika önce
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