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Dünya Zelenskiy Son sekiz yılda Rusyanın saldırılarında 14 bin Ukraynalı öldü
AVRUPA

Zelenskiy: Son sekiz yılda Rusya'nın saldırılarında 14 bin Ukraynalı öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, son sekiz yılda Rusya'nın saldırıları nedeniyle 14 bin Ukraynalının yaşamını yitirdiğini ifade etti. Zelenskiy, yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 24 Şubat'ta başlamadığını, Rus ordusunun 2014'ten beri Ukrayna'ya saldırdığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy: Son sekiz yılda Rusyanın saldırılarında 14 bin Ukraynalı öldü
Zelenskiy, son sekiz yılda Rusya'nın saldırılarında 14 bin Ukraynalının öldüğünü bildirdi.

Rusların, Kırım'ı ele geçirerek büyük bir askeri üsse dönüştürdüğünü, Karadeniz ve Azak'ı dünyanın en tehlikeli denizleri haline getirdiklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bizim Donbas'ımızda korkunç ve sonu gelmeyen savaş başlattılar. Sekiz yıl boyunca insanlarımızı öldürdüler. Bu süre zarfında 14 bin insan öldü." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, dünyanın Ukrayna'ya yapılanlara sessiz kalması nedeniyle Rusya'nın kapsamlı savaş başlatma kararı aldığını kaydetti.

Rusya’dan Ukrayna’nın vurduğunu duyurduğu “Moskova” gemisi ile ilgili açıklama geldi
DÜNYA
Rusya’dan Ukrayna’nın vurduğunu duyurduğu “Moskova” gemisi ile ilgili açıklama geldi

Ukrayna'da gizli savaş hazırlığı
FOTOĞRAF 37
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Ukrayna’nın Zaporijya kentinde, devam eden Rusya saldırılarına karşı gönüllüler savaş hazırlığı yapmaya başladı. <br>
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Gönüllüler sabah 10'dan öğlen 1'e kadar arsasını kullanıma açan inşaat firmasının bahçesinde molotof kokteyli hazırlayarak alıştırma yaptı.
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Kadın erkek demeden yüzlerce kişinin çalıştığı inşaat firmasına ait bahçede molotof kokteylleri ve patlayıcı düzenekler hazırlandı.
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Rus ordusu daha önce, Ukrayna’nın kuzeyinden ve ülkenin başkenti Kiev çevresinden çekildiğini açıklamıştı.<br>
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İşte gönüllü Ukrayna halkının gizli savaş hazırlığı
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Ukrayna'da gizli savaş hazırlığı
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus ordusunun Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde konuşlanmaya devam ettiği, Luhansk bölgesinde ise saldırılarını sürdürdüğü belirtilmişti. Ukrayna halkı, Rusya saldırılarına karşı gizli savaş hazırlığı yapmaya başladı.
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