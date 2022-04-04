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Dünya Zelenskiy Türkiyenin arabuluculuğu söz konusu
AVRUPA

Zelenskiy: Türkiye'nin arabuluculuğu söz konusu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgali altındaki Mariupol şehrini kurtarmak için çeşitli senaryolar üzerinde çalıştıklarını söyledi. Zelenskiy, bu özel misyonda Türkiye'nin arabuluculuğunun söz konusu olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy: Türkiyenin arabuluculuğu söz konusu
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerinden kurtardığı başkent Kiev yakınlarındaki Buça kentini ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rus ordusunun, Buça'daki eylemlerini değerlendirerek, "Rusya'nın burada yaptıkları inanılmaz. Bu kesinlikle savaş suçu ve soykırımdır. Çünkü burada binlerce kişi öldürüldü." dedi.

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"PUTİN İLE GÖRÜŞECEK MİSİNİZ?"

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeniz bekleniyor mu?" sorusunu cevaplayan Zelenskiy, "Rusya bu görüşme sürecini ne kadar ertelerse, onlar için, bu durum ve savaş için o kadar kötü olur. Çünkü ordumuzun her gün kurtardığı topraklarda nelerin olduğunu görüyorsunuz. Onların burada yaptıklarını gördüğümüzde konuşmak zor." ifadelerini kullandı.

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"RUSYA GÖRÜŞMEK İÇİN DAHA HIZLI HAREKET ETMELİ"

Rus ordusunun Buça'da sivillere işkence ettiğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın görüşme ayarlama konusunda "daha hızlı hareket etmesi gerektiğini" vurguladı.

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki duruma değinen Zelenskiy, bu şehrin kurtarılması ile ilgili bazı senaryolar üzerinde durduklarını dile getirdi.

Zelenkiy, "Mariupol'da durum en zor olanlardan biridir. Tüm senaryoları söyleyemem. Askerlerimizin desteklenmesi ile ilgiliyiz. Onlar için zor anlar. Türkiye'nin bu özel misyonda arabuluculuğu söz konusudur. Önümüzdeki günlerde belki de önümüzdeki saatlerde bu zor soruya bir cevap verebileceğiz." diye konuştu.

"MÜZAKERELERE DEVAM EDECEĞİZ"

Rusya ile müzakerelere devam edeceklerini dile getiren Zelenskiy, şunları söyledi:

"Ukrayna'nın barışa kavuşması gerekiyor. Barış, zafersiz olamaz. Zafer, ordumuzun savaştaki adımlarıyla birlikte diplomatik formatta da elde edilebilir. Ordumuz, her gün adımlar atıyor ama bu kolay değil. Milyonlarca insanı kaybetmek istemiyoruz. Bu nedenle diyalog olmalıdır.

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