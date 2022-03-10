Dünya Zelenskiy Ukraynada savaş döneminde sivillerin silah kullanımına dair yasayı imzaladı
AVRUPA

Zelenskiy Ukrayna'da savaş döneminde sivillerin silah kullanımına dair yasayı imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy Ukraynada savaş döneminde sivillerin silah kullanımına dair yasayı imzaladı
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Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde (Verhovna Rada) yer alan bilgiye göre, "Ukrayna'nın Savunmasında Sivillerin Yer alması" hakkındaki yasa Zelenskiy tarafından imzalandı.

Bu yasa, Ukrayna'da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor.

YASA YABANCI UYRUKLULULARI DA KAPSIYOR

Yabancı uyruklu vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayan şahısları da kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanımından sorumlu tutulmayacak.

Söz konusu yasa, Ukrayna Parlamentosu tarafından 3 Mart'ta onaylanmıştı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından başkent Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıklamıştı.

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