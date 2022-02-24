Dünya Zelenskiyden Batı ülkelerine tepki Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
AVRUPA

Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. Askeri üniforma renginde bir kıyafetle halkın karşısına çıkan Zelenskiy, Batılı ülkelere seslenerek "Eğer bugün bize yardım etmezseniz, savaş yarın sizin kapınızı çalacak." diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı, Kiev yakınlarındaki bir havalimanının Rus güçleri tarafından ele geçirildiğini de duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Zelenskiyden Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemişti. Açıklamadan birkaç saat sonra Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri harekat başlatılmasının emrini verdi. Putin'in açıklamalarının ardından Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil birçok şehrine saldırdı.

"BARIŞA DÖNMEYİ TEKLİF EDİYORUZ"

Gelişmeler sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çok sayıda can kaybımız var. Birçok Rus hava aracını aracını yok ettik.

Ukrayna savaş yolunu seçmedi ancak barışa dönmeyi teklif ediyor.

Eğer bugün bize yardım etmezseniz, savaş yarın sizin kapınızı çalacak.

Rus 'işgal güçleri' Çernobil santralini ele geçirmeye çalışıyor.

Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasını ve Rusya'yı durdurmak için diğer etkili adımların atılmasını talep ediyoruz.

Rus güçleri, Kiev yakınında bir havaalanını ele geçirdi."

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