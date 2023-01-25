Zelenskiy'den dikkat çeken iddia: Rusya yeni saldırıya hazırlanıyor

“Rusya seferber edebileceği güçlerle yeni bir saldırıya hazırlanıyor. İşgalciler şimdiden Bahmut, Vuhledar ve diğer yönlerde baskılarını artırıyorlar. Daha geniş ölçekte baskıyı artırmak istiyorlar. Rusya daha çok insanını ve teçhizatını savaşa atmak istiyor” ifadelerini kullandı. Zelesnki, bu kapsamda dünyanın Ukrayna ile iş birliğini daha da artırması gerektiğini belirterek, “Bu, özgür dünyanın iş birliğini hızlandırması gerektiği anlamına geliyor. Bu, mümkün olduğunca yeni Rus suç eylemlerini önlemek için bir cevap olacak”