Zelenskiy'den dikkat çeken iddia: Rusya yeni saldırıya hazırlanıyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’nün başkent Kiev’i ziyaretini de değerlendirdi. Zelenski, bu ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Finlandiya'dan savunmayı da içeren yeni bir destek paketi geldi. Rusya'ya karşı yaptırımları güçlendirme ve diplomatik girişimlerimize katılma isteği var. Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumları içinde iş birliği yapmak için bu yılı ülkelerimizin avantajına nasıl kullanabileceğimize dair bir vizyonumuz var” diye konuştu.