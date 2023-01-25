Zelenski beş valiyi görevden aldı

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Ukrayna lideri Zelenski
Alman üretimi tankların yolunu gözleyen Ukrayna yönetimi, iç siyasette krizle çalkalanıyor.
Savaşın en hareketli cephelerinden beş bölgenin valileri görevden alındı. Üst düzey isimlerden de istifa haberleri geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kadrolarda değişikliğe gidildiği haberini paylaştı. Kiev, Sumi, Dnipropetrovsk, Herson ve Zaporijya'nın valileri görevden alındı.
Aralarında Savunma Bakanı Yardımcısı Vyaçeslav Şapovalov ve Başsavcı Yardımcısı Aleksey Simonenko’nun bulunduğu isimler de istifa etti.
Birliklere gıda ve mühimmat tedarikinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Şapovalov'un gıda tedarikinde fazla ödeme yaptığına dair haberler de basına yansımıştı.
Ukrayna Lideri Zelenski ayrıca hükümet yetkililerinin tatil için ülkeden çıkmalarını yasakladı. Bu kararda Başsavcı Yardımcısı Simonenko'nun İspanya'da tatil yapmasının etkili olduğu belirtiliyor.
Yeni karara göre bir devlet memurunun resmi görevlendirme olmadan yurt dışına çıkması mümkün olmayacak. Zelenski, Ukraynalı üst düzey yetkililerin savaş devam ederken yaptıkları tatilleri eleştirdi.
Ukrayna lideri, "Dinlenmek istiyorlarsa, kamu hizmeti dışında dinlenirler. Yetkili isimler, artık tatil veya diğer hükümet dışı amaçlar için yurtdışına seyahat edemeyecekler" dedi.
Ukrayna Başbakanı da istifaların ardından yolsuzlukla mücadele sözü verdi.