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Dünya Zelenskiyden Erdoğana "Misafirpervelik için teşekkürler" mesajı
AVRUPA

Zelenskiy’den Erdoğan’a "Misafirpervelik için teşekkürler" mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür mesajı yayınladı.

Haber Merkezi İHA
Zelenskiy’den Erdoğan’a Misafirpervelik için teşekkürler mesajı
​Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün resmi ziyaret kapsamında gittiği Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Zelenskiy, Türkiye’de hoş karşılanmasından duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesaplarında yayınladığı video mesajla dile getirdi.

Zelenskiy’nin teşekkür mesajında, "Erdoğan’a misafirperverliği ve güzel anlaşmalar için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


  • Erdoğan ve Zelenskiy’nin dün gerçekleştirdiği görüşmede, Kırım’ın ilhakı, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında yükselen tansiyonun yanı sıra iki ülke arasında siyasi ve askeri alandaki ortaklıklar ele alındı. Görüşme sonucunda çok sayıda kritik anlaşmaya da imza atıldı.

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