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Dünya Zelenskiyden Medvedçuk çıkışı Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişelim
AVRUPA

Zelenskiy'den Medvedçuk çıkışı: Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişelim

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ve bugün gözaltına alınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'u, Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi önerdi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiyden Medvedçuk çıkışı: Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişelim
Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın 48. gününü değerlendirdiği video mesajında, ülkesine saldıran Rusya'nın büyük kayıplar verdiğini belirtti.

"RUS ORDUSU 48 GÜNDE ÇEÇENİSTAN VE AFGANİSTAN'DA 10 YILDA VERDİĞİNDEN DAHA FAZLA KAYIP VERDİ"

  • Rusların Ukrayna'yı birkaç gün içerisinde işgal etmeyi planladığını fakat 48 saatlik planlarının 48 güne uzandığını söyleyen Zelenskiy, "Rus ordusu bu 48 günde Çeçenistan'daki 2 savaşta, Sovyetler Birliğinin ise Afganistan'da 10 yılda kaybettiğinden daha fazla kayıp verdi" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) özel bir operasyonla gözaltına aldığı Viktor Medvedçuk'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"MEDVEDÇUK'U UKRAYNALI ESİRLERLE DEĞİŞTİRELİM"

  • Medvedçuk'un 48 gün saklanmayı başardığını ama sonunda yakalandığını ifade eden Zelenskiy, "Rusya Federasyonu'na Medvedçuk'u Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi öneriyorum. Kolluk kuvvetlerimiz ve ordumuz da bu olasılığı göz önünde bulundursun" diye konuştu.

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Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olarak tanınan Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı.

  • Ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçtığı iddia edilen Medvedçuk'un, aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da öne sürülüyor.

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