Zelenskiy'den Rus ordusuyla ilgili çarpıcı iddia: Buça’dan sonra taktik değiştirdiler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, paylaştığı video mesajında, Buça’da gördüklerinden sonra dünyanın modern Rus devletine yönelik tutumunun değiştiğini belirtti.

"BİNLERCE VATANDAŞIMIZ KAYIP"

Söz konusu olaydan sonra Rus askerlerin işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığına işaret eden Zelenskiy, "Buça’dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi. Öldürülen Ukraynalıları işgal altındaki bölgelerin sokaklarından ve bodrumlarından temizlemeye çalıştığı bilgisine sahibiz. Ama sorumluluktan kaçamazlar. Zaten binlerce vatandaşın kayıp olduğunu biliyoruz." dedi.

Zelenskiy, objektif bir soruşturma, görgü tanıkları ve uydu gözetimi sayesinde Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki savaş suçlarını ortaya çıkaracaklarını ve hakikat arayışını sürdüreceklerini kaydetti.

"DEMOKRATİK DÜNYANIN RUS PETROLÜNÜ REDDETMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Bugün Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı yeni bir yaptırım paketini açıkladığını ve söz konusu yaptırımların ne kadar etkili görünmesine rağmen yeterli olmadığını vurgulayan Zelenskiy, "Rus bankacılık sisteminin uluslararası finanstan tamamen engellenmesi konusunda ısrar etmeye devam edeceğiz. Ayrıca demokratik dünyanın şu veya bu biçimde Rus petrolünü reddetmesini de sağlayacağız." diye konuştu.

"SİLAH TEDARİKİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Zelenskiy, savaşı durdurmak için daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizerek "Rusya’ya karşı acı verici bir yaptırım paketi ile gerçekten ihtiyacımız olan silah tedariki. Yoksa Rusya bunu Donbas’ta yeni bir kanlı dalga başlatma izni olarak görecektir." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra Zelenskiy, güvenli bölgelerde ekonomik faaliyetleri yeniden canlandırma kararı aldıklarını belirterek "Düşmanla sahada doğrudan çatışma tehdidinin olmadığı bölgelerdeki tüm topluluk liderlerini, ekonomik süreçleri yeniden başlatmak için insanların geri dönüp çalışmalarına gerekli olan her şeyi yapmaya çağırıyorum." diye konuştu.

"GERİ ÇEKİLMEYECEĞİZ"

Karşı tarafın muharebe gücünü artırarak yeniden aktif taarruz operasyonları başlatmaya hazırlandığını aktaran Zelenskiy, "Savaşacağız ve geri çekilmeyeceğiz. Rusya ciddi anlamda barışı aramaya başlayana kadar kendimizi savunmak için tüm seçenekleri değerlendireceğiz." dedi.

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FOTOĞRAF 16 Yaklaşık 4 gün öncesine kadar Rus askerlerin bulunduğu ve haftalar boyunca ağır çatışmalara sahne olan Borodyanka, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi. Elektrik, su, gaz, telefon bağlantısı olmayan ve sokaklarda oldukça az insanın görüldüğü kentin her yerinde yanmış zırhlı araçlara rastlanıyor. Hava ve karadan yapılan saldırılar sonucu şehrin merkezindeki okul binaları, evler ve apartmanlar ağır hasar gördü. Borodyanka'da yaşayan, 3 çocuk annesi 42 yaşındaki kadın da savaşın başladığı ilk günlerde Rus ordusunun ağır saldırılar düzenlediğini anlattı. İsmini vermek isteyen kadın, \"Çocuklar hep aç kaldı. Bir yere çıkamaz olduk. Çocuklar kimseyi görmek istemiyordu, biz sadece dua ederek tanrıdan savaşın bitmesini, uçakların geri gitmesini istiyorduk.\" dedi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir üst düzey yetkili ise Borodyanka'da çok ağır çatışmaların yaşandığını belirterek, şehrin tamamının yaşanmaz hale geldiğini aktardı. Öte yandan, Borodyanka'ya ulaşımı sağlayan Kiev-Jitomir otoyolunda sıcak çatışmalarda yanan tank, zırhlı araç, tanker ve yüzlerce sivil aracı bulunuyor. Ağır bombardımanlarda tanınmaz hale gelen zırhlı araçlar ile yol kenarlarında çatışmalar sırasında öldürülen sivillerin cansız bedenleri de görülüyor. İşte yürek burkan o görüntüler... Ukrayna'da savaş 40 günü geride bıraktı: Harabeye dönen şehirden yürek burkan görüntüler Ukraynalı askerlerin yeniden kontrolü sağladığı Borodyanka, yıkılmış binalar ve yanmış zırhlı araçlarla, "harabe şehre" döndü. BiP'te paylaş

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