Dünya Zelenskiyden Rusya için savaşan yabancı askerlere çağrı Uzun ömür size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir
AVRUPA

Zelenskiy'den Rusya için savaşan yabancı askerlere çağrı: Uzun ömür size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaşı başlatan Rusya'nın ordusuna katılmak isteyen paralı askerleri uyararak, "Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir." dedi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiyden Rusya için savaşan yabancı askerlere çağrı: Uzun ömür size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir
Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşının 22. gününü değerlendirerek, dünyanın en büyük ordularından birine karşı ülkeyi savunmak için savaştıklarını söyledi.

Rus ordusunun bazı ülkelerden paralı askerleri toplamaya çalıştığına dair bilgilere sahip olduklarını belirten Zelenskiy, "Ve şimdi herkesi, Ukrayna topraklarında işgalcilere katılmaya çalışacak herkesi uyarıyorum. Bu hayatının en kötü kararı olacak. Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir." sözlerini sarf etti.

RUS ASKERLERİN ANNELERİNE SESLENDİ

Rus annelere seslenen Zelenskiy, herkesin kendi çocuklarına sahip çıkma çağrısında bulunarak, "Oğlunun Ukrayna'ya karşı savaşa gönderildiğini bilen her anne, oğlunun nerede olduğunu kontrol etmelidir." diye konuştu.

Binlerce Rus askerin esir düştüğü, 13 binden fazlasının öldürüldüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, Rus aileleri, kendi askerlerini aramaya davet ederek, "Biz bu savaşı istemedik. Biz sadece barış istiyoruz." ifadesine yer verdi.

Dün Almanya Parlamentosu'na konuştuğunu hatırlatan Zelenskiy, Alman milletvekillilerine bir Avrupalı, bir Ukrayna vatandaşı olarak hitap ettiğini anımsattı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşta yaralananları ziyaret etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, başkent Kiev bölgesinde Rus ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti.
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Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenski, Kiev bölgesinde Vorzel kasabasından tahliye sırasında Rus askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan bir ailenin üyeleri ile diğer vatandaşları hastanede ziyaret etti.
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Yaralılarla sohbet ederek kendilerine hediyeler takdim eden Zelenski, herkese acil şifalar diledi ve hep birlikte kazanacaklarını ifade etti.
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\"Ülkemizde bu kadar güçlü aileler varken başka türlüsü olamaz.\" ifadesini kullanan Zelenski, hastane ziyaretinde, Rusya'nın saldırıları sırasında öldürülen Amerikalı gazeteci Brent Renaud'ın bulunduğu aracın yaralanan sürücüsü ile de görüştü.
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşta yaralananları ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kiev'de Rus ordusunun düzenlediği işgal saldırıları sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti. İşte o görüntüler...

Almanya için, geçtiğimiz on yıllar boyunca ekonomi ve enerji gibi konuların daha öncelikli olduğunu, ancak şimdi görüşlerin değişmeye başladığını savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:
  • "Almanların görüşlerinin değiştiğini görüyoruz ve bu çok önemli. Almanya'nın yeni bir yol aradığını görüyoruz. Almanların çoğunluğunun, eski politikanın revize edilmesinde ne kadar samimi olduğunu görüyoruz."

PARLAMENTOLARDA KONUŞMAYI SÜRDÜRECEK

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın sesini dünyaya duyurması ve küresel barışın güçlendirilmesi amacıyla çeşitli devletlerin parlamentolarına benzer konuşmaları sürdüreceğini aktardı.

Gerek Avrupa, gerek tüm dünyadaki liderlerin, Ukrayna'nın bulunduğu durumu artık daha iyi anlamaya başladıkları vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'ya destek veren herkese teşekkür etti.

Zelenskiy, hükümet olarak ülkede ekonomiye destek vermek için önemli adımlar attıklarını, bugün düzenlenecek bakanlar kurulunda da iş dünyasını ilgilendiren faydalı paketlerin açıklanacağını duyurdu.

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