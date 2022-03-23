Dünya Zelenskiyden Rusya ile müzakerelere ilişkin önemli açıklama Zor ve tartışmalı sürüyor
AVRUPA

Zelenskiy'den Rusya ile müzakerelere ilişkin önemli açıklama: 'Zor ve tartışmalı sürüyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin "zor" ve "tartışmalı" şekilde devam ettiğini bildirdi. Zelenskiy, insani yardım konvoyu ile Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışanlarının ele geçirildiğine işaret ederek, "İnsanlarımızın serbest bırakılması ve insani yardım koridorlarının çalışmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Zelenskiyden Rusya ile müzakerelere ilişkin önemli açıklama: Zor ve tartışmalı sürüyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya ile müzakere ve ülkesindeki çatışma bölgelerinden sivillerin tahliye süreçlerine dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecine değinen Zelenskiy, "Rusya'yı barışa ve bu acımasız savaşı sonlandırmaya zorlamak için çeşitli düzeylerde çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Müzakerelerin her gün yapıldığını belirten Zelenskiy, "Müzakereler çok zor ve bazen tartışmalı şekilde devam ediyor ancak adım adım ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Hafta içinde NATO, G7 ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinin yapılacağına dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketlerinin uygulanabileceğini ifade etti.

İşgalde 28'inci gün: Rusya'dan 'nükleer silah' tehdidi
DÜNYA
İşgalde 28'inci gün: Rusya'dan 'nükleer silah' tehdidi

"Mariupol kentinde 100 bin kişi bulunuyor"

Rus ordusunun Mariupol kentine sürekli saldırı düzenlediğine dikkati çeken Zelenskiy, söz konusu şehirde yaklaşık 100 bin kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Buradaki sivilleri insani yardım koridorlarından tahliye etmeye çalıştıklarını dile getiren Zelenskiy, ancak bunun Rus güçlerince engellendiğini söyledi.

  • Zelenskiy, insani yardım konvoyu ile Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışanlarının ele geçirildiğine işaret ederek, "İnsanlarımızın serbest bırakılması ve insani yardım koridorlarının çalışmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Gün içinde yaklaşık 7 bin Mariupol sakininin tahliye edildiğini belirten Zelenskiy, yarın buradaki tahliyelere devam edeceklerini vurguladı.

Kremlin: Rusya Avrupa ve Amerika gibi haydutluk yapmıyor
DÜNYA
Kremlin: Rusya Avrupa ve Amerika gibi haydutluk yapmıyor

Zelenskiy’den Rus askerlerine 'köle' benzetmesi: hiç bu kadar özgür insan görmediler
DÜNYA
Zelenskiy’den Rus askerlerine 'köle' benzetmesi: hiç bu kadar özgür insan görmediler

Zelenskiy'den Putin'e Kırım ve Donbass mesajı: Görüşmeye hazırım
DÜNYA
Zelenskiy'den Putin'e Kırım ve Donbass mesajı: Görüşmeye hazırım
Toprağı öpüp dua etti

Toprağı öpüp dua etti

​Savaşın ortasında kalan tır şoförleri yurda dönüyor.
Ruh hastasıyım

'Ruh hastasıyım'

​Çatıdan balkona atlayıp girdiği evde eşini öldürdü.
200 eviateşe verdiler

200 evi
ateşe verdiler

​Nijerya'daki saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti.
'Bunlar<br>altı ayda dağılır'

'Bunlar
altı ayda dağılır'

Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na: 'Atatürk demeyeyim, bu kızar, PKK demeyeyim o kızar.'

İnsani felaketle<br>karşı karşıya

İnsani felaketle
karşı karşıya

​Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Herson uyarısı.
'Zor ve tartışmalı sürüyor'

'Zor ve tartışmalı sürüyor'

​Zelenskiy'den Rusya ile müzakerelere ilişkin önemli açıklama.
Manisa'da feci kaza

Manisa'da feci kaza

​Araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

​Savaşta yıkımın simgesi olan Mariupol hayalet kente döndü.
Propagandayı uzaya taşıdı

Propagandayı uzaya taşıdı

​Rusya uzaya gönderdiği roketinin üzerine "Z" harfi yazdı.

​Rusya stratejik önemdeki kenti ele geçirmek için saldırılarını sürdürüyor.

​Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA'nın kararını onayladı.

​“Avrupa'da malım güvende” devri sona erdi.

​Ukrayna savaşından sonra Ankara'ya gelen son konuk Hollanda Başbakanı Rutte oldu.

Yabancılar döviz veya altın gibi varlıklarını Yuvam hesabında değerlendirebilecek.

​Bazı hukuk büroları down sendromlu çocukları kazanç kapısına çeviriyor.

Belirlenen pilot okullar enerji ihtiyacını kendisi karşılayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.