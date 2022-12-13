Zelenskiy'den Rusya'ya çağrı: Birliklerinizi Noel'de geri çekin

Zelenskiy, Almanya’nın dönem başkanlığını yaptığı G7 ülkeleri liderlerinin iştirakiyle düzenlenen çevrim içi toplantıya video konferansı yoluyla katıldı.

Ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın aylardır devam ettiğini dile getiren Zelenskiy, Ukrayna'ya sağladıkları askeri, sosyal ve mali yardımlarından dolayı G7 ülkelerine minnettar olduklarını kaydetti.

Savaş devam ettiği için Ukrayna'nın güçlü bir dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu dile getiren Zelenskiy, "Hepinizden, sağlanan dayanışmayı gelecek yıl da sürdürmenizi rica ediyorum. Rusya saldırganlığını sürdürüyor ve bu nedenle Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerekiyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya göre daha fazla füze ve topçu sistemine sahip olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, ülkesine yönelik silah yardımının artırılması gerektiğini belirtti.

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Zelenskiy, "Ukrayna'nın modern tanklara ihtiyacı var ve sizden bu savunma fırsatını sağlamanızı rica ediyorum. Ukrayna'nın sürekli topçu sistemleri, silah ve mermi desteğine ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki kritik enerji altyapılarını hedef alarak sadece Ukrayna'yı değil, Avrupa ülkelerini de bir enerji felaketine doğru sürüklemeye çalıştığını savunan Zelenskiy, "Sizleri doğal gaz konusunda Ukrayna'ya yapılan yardımı artırmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ülkesine yönelik Rus saldırılarının durdurulması için müzakere yollarıyla da çaba sarf ettiklerini dile getirerek, kısa bir süre önce Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesinde barış için 10 maddeden oluşan "Ukrayna Formülü" önerdiğini hatırlattı.

Ukrayna'nın teklif ettiği barış formülünün uygulanması için uluslararası bir forumun düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın barış formülünün maddelerini nasıl ve ne zaman uygulayabileceğimize karar vermek için özel bir zirve, Küresel Barış Formülü Zirvesini düzenlemeyi öneriyorum size." şeklinde konuştu.

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"Rusya, birliklerini Noel'de Ukrayna'dan geri çeksin"

Rusya'yı somut bir çözüm süreci için gereken adımları atmaya davet eden Zelenskiy, gelecek günlerde dünya genelinde Noel'in kutlanacağını hatırlattı. Bayram günlerinde Rusya'yı ordusunu Ukrayna'dan çekmeye çağıran Zelenskiy, şunları söyledi:

"Bu (Noel), normal insanların saldırganlığı değil, barışı düşündüğü bir dönemdir. Rusya'nın en azından saldırganlıktan vazgeçebileceğini kanıtlamaya çalışmasını öneriyorum. Bu Noel'de Rus birliklerinin uluslararası kabul edilmiş Ukrayna topraklarından geri çekilmeye başlaması doğru olur. Rusya birliklerini Ukrayna'dan çekerse, çatışmaların güvenilir bir şekilde durdurulması sağlanacaktır."

Rusya'ya teklif ettiği çözümün yerine getirilmesi durumunda barışın sağlanmasının mümkün olduğuna inandığını belirten Zelenskiy, artık Moskova'dan haber bekleyeceklerini kaydetti.

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