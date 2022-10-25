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Zelenskiy'den 'sabırlı olun' çağrısı: Ukrayna topraklarını adım adım özgürleştiriyoruz

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlenmesine rağmen ülkeyi savunduklarını belirterek, "Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduk ve Rusya bunu değiştiremez." diyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'yı özgürlüğüne götüren yolun zor bir sürecin olduğunu ve burada başarılı adımları atmak için herkese daha güçlü ve sabırlı olma çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiyden sabırlı olun çağrısı: Ukrayna topraklarını adım adım özgürleştiriyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında, bugün, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşta 8. ayın dolduğunu hatırlattı.

Rusya'nın ülkesine yönelik düzenlediği saldırılara rağmen Ukrayna'nın bağımsızlığını korudukları, Rus güçlerin aldığı toprakları geri almaya devam ettiklerini aktaran Zelenskiy bu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin bağımsızlığını savunduk ve Rusya bunu değiştiremez. Ukrayna topraklarını adım adım özgürleştiriyoruz."

Herson, Harkiv, Donetsk, Luhansk, Zarporijya ile Kırım ve Ukrayna'nın tüm bölgelerin özgürlüğe kavuşturtması için mücadele sürdürdüklerini kaydeden Zelenskiy, "Zaman gelecek ve tüm Ukrayna özgür olacak." diye söyledi.

Rusya ile İran'ın bugün Batılı ülkelere karşı Ukrayna'yı asılsız ve gerçek olmayan bazı suçlamalarla şikayet etmeye çalıştıkları ama bunun başarısız olduğunu, aslında dünyanın artık Rusya'ya inanmadığını savunan Zelenskiy, "Rusya'da başarısızlık duygusu giderek güçleniyor." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'yı özgürlüğüne götüren yolun zor bir sürecin olduğunu ve burada başarılı adımları atmak için herkesi daha güçlü ve sabırlı olma çağrısında bulundu.

Bugün, İsrail'de faaliyet gösteren bir gazetenin düzenlediği ve demokrasi konulu bir programa video konferansıyla katıldığı ve yaptığı konuşmasında Rusya ile İran'ın "yakınlaşması" konuyu ele aldığını dile getiren Zelenskiy, "İsrail'i artık Ukrayna'yı destekleyen diğer demokratik ülkelere katılmaya çağırdım." diye söyledi.

Zelenskiy, bugün Ukrayna'ya yardım etmenin dünyada barışın sürdürülmesine önemli katkıyı sağlayabileceğine dikkat çekerek, "Ukrayna için barışı yeniden sağlamaya çalışan herkes, aynı zamanda dünyadaki diğer tüm halklar için barış ve güvenliğin mümkün olması için mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

Bugün ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşun yıl dönümü olduğunu hatırlatan Zelenskiy, dünya gıda krizinin çözülmesi ve Ukraynalı esirlerin ülkeye geri gelmesi sürecine sağladığı katkılardan dolayı BM yönetimine teşekkür etti.

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